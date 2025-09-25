Drama u Tokiju: Alcaraz se ozlijedio pa izveo junački podvig, ovi prizori obilaze svijet

Najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz doživio je ozljedu lijevog gležnja, ali je unatoč tome uspio pobijediti Argentinca Sebastiana Baeza sa 6-4, 6-2 i plasirati se u drugo kolo ATP 500 turnira u Tokiju.

Ozljeda se dogodila u prvom poenu petog gema, pri rezultatu 2-2, kad je Alcaraz krenuo na jednu skraćenu loptu, ali je počeo skakutati na desnoj nozi i potom se srušio na teren vrlo zabrinutog izraza lica. Na terenu mu je ukazana pomoć, službeni fizioterapeut mu je čvrstom trakom zaštitio lijevi skočni zglob i Španjolac je nastavio igrati.

U cijelu situaciju se uplela i kiša, koja je prekinula meč, a tijekom prekida su iz Alcarazovog tabora savjetovali svom štićeniku da preda meč. Međutim, nakon što je krov nad središnjim stadionom Ariake Colosseuma zatvoren, Španjolac je na dominantan način došao do pobjede.

"Preplašio sam se, neću vam lagati. Kad sam se dočekao na lijevu nogu, bio sam zabrinut, jer mi se činilo da nije dobro. Sretan sam što mogao nastaviti meč i igrati tako dobar tenis. Mislim da sljedećih dan i pol neće biti jednostavno. Pokušat ću se oporaviti, dat ću sve od sebe da budem spreman za sljedeći dvoboj", rekao je 22-godišnji Španjolac koji je u ovom tjednu prošle godine osvojio ATP 500 naslov u Pekingu pobijedivši Jannika Sinnera u finalu.

Talijan se i ove godine vratio u kinesku prijestolnicu te je u prvom kolu uvjerljivo nadigrao (6-2, 6-2) najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića, a Španjolac je odabrao najveći japanski grad, u kojem mu je ovo debitantski nastup. U sljedećem kolu čeka ga Belgijac Zizou Bergs.

