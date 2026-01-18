Pobjede bez sjaja na startu Australian Opena: Favoriti prolazili, ali uz upozorenja

Jedni od favorita za naslov na Australian Openu Nijemac Alexander Zverev i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka startali su pobjedama u nedjelju, ali bez pravog sjaja.

Zverev, koji se suočio s teškim mečom protiv Kanađanina Gabriela Dialla (41. na svijetu), izgubio je prvi set prije nego što je dominirao ostatkom meča i pobijedio 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2.

"Nisam mogao odigrati gore u prvom setu.Nisam bio sretan kada sam vidio ždrijeb jer je Diallo vrlo talentiran i vrlo agresivan igrač", kazao je Nijemac, treći na svijetu, koji još uvijek traži svoj prvi Grand Slam naslov s 28 godina.

"Od drugog seta nadalje, blje sam udarao forhende, bolje sam vraćao, bio sam agresivniji. Znam da je to moja igra, ne treba mi 58 stručnjaka ili tisuće Nijemaca da mi to govore na svakom turniru“, dodao je Zverev, koji će se u sljedećem kolu suočiti ili s Francuzom Alexandreom Müllerom (52.) ili s Australcem Aleksejem Popyrinom (50.).

Prva večernja sesija u Rod Laver Areni potom je započela sa Sabaljenkom, uvjerljivom favoritkinjom na ženskom turniru, koji namjerava osvojiti treći put.Trebalo joj je 1 sat i 16 minuta da savlada Francuskinju Tiantsou Rakotomangu, 118. na rang listi i dobitnicu wild carda, s 6-4, 6-1 za ugodnu, ali ne i spektakularnu pobjedu.

"Nisam imala sjajan početak, dok je ona, naprotiv, igrala jako dobro od samog početka. Bio je to težak meč za mene na početku turnira, tako da sam sretna što sam ga završila u dva seta“, komentirala je 27-godišnja Bjeloruskinja.

Na putu do četvrtog uzastopnog finala u Melbourneu, podviga koji je postigla samo Martina Hingis, Sabaljenka će se u drugom kolu suočiti ili s Ruskinjom Anastasijom Pavljučenkovom (44. na WTA listi) ili s Kineskinjom Zhuoxuan Bai (702. na rang listi i kvalifikantica).

Prvi dan turnira obilježila je i maratonska pobjeda Francuskinje Else Jacquemot (WTA-60.) protiv Ukrajinke Marte Kostjuk (WTA -20.) u svom prvom nastupu na Grand Slam turniru. Jacquemot se borila 3 sata i 31 minutu prije nego što je u tri tie-breaka pobijedila 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-6 (10/7).

Turska tenisačica Zeynep Sonmez plasirala se u drugo kolo Australian Opena u Melbourneu, nakon što je u tri seta pobijedila 11. tenisačicu svijeta Ekaterinu Aleksandrovu iz Rusije, 7-5, 4-6, 6-4. Sonmez, 112. na svijetu, pobijedila je nakon dva sata i 37 minuta igre.

