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Hrvatsku tenisačicu ozljeda spriječila u pohodu na novi naslov

Hrvatsku tenisačicu ozljeda spriječila u pohodu na novi naslov
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Foto: Phil Robinson/Alamy/Profimedia

U svibnju ove godine Marčinko je osvojila WTA turnir u u marokanskom Rabatu.

26.6.2026.
16:13
Hina
Phil Robinson/Alamy/Profimedia
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Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA-51) zbog problema s trbušnim zidom u petak je predala polufinalni meč WTA turnira u Eastbourneu protiv Amerikanke Madison Keys (WTA-27) nakon što je izgubila prvi set sa 1-6.

Na početku drugog seta Marčinko je zatražila liječničku pomoć i nakon kratkih konzultacija odlučila je predati meč. Tako je ostala bez prilike da se po drugi puta u karijeri plasira u finale WTA turnira. U svibnju ove godine Marčinko je osvojila WTA turnir u u marokanskom Rabatu.

Madison Keys, koja je dva puta osvajala turnir u Eastbourneu, u finalu će igrati protiv iskusne 38-godišnje Nijemice Tatjane Maria. Ona je također ušla u finale zahvaljujući zdravstvenim problemima svoj protivnice, Latvijke Jelene Ostapenko.

Maria je dobila prvi set sa 6-1, a kod 1-2 u drugom setu Ostapenko je zbog lošeg fizičkog stanja odlučila predati meč. Maria se je plasirala u svoje peto WTA finale u karijeri, a prethodna četiri puta uvijek je slavila u finalnim dvobojima. Posljednji naslov osvojila je prošle godine na travnatom turniru u Queen'su. 

Petra Marčinko
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