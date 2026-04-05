Pavić i Arevalo oduševili fantastičnim preokretom u Monte Carlu

Mate Pavić i Marcelo Arevalo igrat će u 2. kolu prvog ovogodišnjeg ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi, koji je u nedjelju započeo u Monte Carlu, a u prvom kolu su pobijedili Francuza Arthura Rinderknecha i domaćeg predstavnika Valentina Vacherota s 3-6, 7-6 (4), 10-8.

Pavić i Arevalo su u prvom i drugom setu propustili svih devet prilika za oduzimanje servisa koje su izborili, a njihovi suparnici su jedinu priliku pretvorili u 'break', što im je donijelo prvi set.

Hrvatsko-savadorski par je bolje odigrao 'tie-break' drugog seta, a u odlučujućem, produženom 'tie-breaku, Pavić i Arevalo su nadoknadili zaostatak od 2-5. Prvi su došli do dvije meč-lopte (9-7) i drugu pretvorili u pobjedu.

Pavić i Arevalo su peti nositelji, a četiri najbolje rangirana para su slobodna u prvom kolu.

