Udvardy i Bouzkova nakon velike borbe izborile finale turnira u Kolumbiji

Češka tenisačica Marie Bouzkova (WTA - 26.) i Mađarica Panna Udvardy (WTA - 92.) finalistice su WTA 250 turnira na zemljanoj podlozi u Bogoti.

Prva nositeljica turnira plasirala se u svoje drugo finale na ovom natjecanju, nakon što je u subotnjem polufinalu pobijedila Argentinku Jazmin Ortenzi (WTA - 206.) sa 7-6 (5), 6-2. Bouzkova je bila finalistica u kolumbijskom glavnom gradu i prije dvije godine, ali je ostala bez trofeja.

U nedjelju će igrati u svom devetom finalu na WTA Touru i pokušati osvojiti treći naslov u karijeri, a prvi izvan Češke. Naime, oba je naslova osvojila u Pragu, gdje je bila pobjednica 2022. i 2025.

Suparnica Čehinji u finalnom obračunu dvije 27-godišnjakinje bit će mađarska tenisačica Panna Udvardy koja je sa 6-7 (6), 6-3, 7-6 (5) pobijedila domaću miljenicu Emilianu Arango i time slomila srca njenih navijača. U završnom setu je Kolumbijka imala vodstvo od 5-2 uz dva 'breaka' prednosti, ali je u sljedeća četiri gema osvojila samo dva poena. Ipak, uspjela je izboriti 'tie-break', ali je u njemu bolja bila Mađarica i osvojila ga sa 7-5 te tako došla do svog prvog finala na WTA Touru.

Finale WTA 250 u Bogoti je na rasporedu danas u 19:00 sati po europskom vremenu

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte oba gola Fruka za mirnu plovidbu Rijeke: Toni je još jednom svima potvrdio klasu