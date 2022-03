Kao što se i očekivalo, drugi tenisač svijeta prema ATP ljestvici Novak Đoković neće nastupiti na Indian Wellsu, ali ni na Mastersu u Miamiju. Nije cijepljen, pa ne može ući u SAD, koji se strogo pridržava korona mjera. Nadao se medicinskom izuzeću, no to se nije dogodilo u ovom slučaju. Srpski tenisač oglasio se na društvenim mrežama.

'Znao sam da će biti vrlo teško za mene dobiti dozvolu i putovati'

"Iako sam automatski bio prijavljen za Masterse u Indian Wellsu i Miamiju, znao sam da će biti vrlo teško za mene dobiti dozvolu i putovati. Potvrđeno je da se pravila neće mijenjati i da neću moći igrati u SAD-u. Sretno svima koji će igrati na ovim sjajnim turnirima", napisao je.

Đoković je ranije saznao i potencijalne protivnike na turniru, no na kraju nije dobio dozvolu za ulazak u SAD. On je pet puta osvajao Indian Wells, a umjesto njega u ždrijeb ulazi Gregor Dimitrov.

Osvanuo na ulaznom popisu za turnir

Unatoč tome što je prije dva tjedna priznao da se neće moći natjecati u SAD-u, kako stvari stoje zbog toga što zemlja zabranjuje necijepljene strane putnike, goste u zemlji, Đoković je ovog tjedna iznenađujuće osvanuo na popisu igrača za Indian Wells, a u utorak uvršten i u glavni ždrijeb.

U srijedu navečer, pak, Đoković je objavio da neće moći igrati u Sjedinjenim Državama. Slično kao i na Australian Openu u siječnju, kada je bio deportiran iz zemlje uoči turnira, Đokovićevo povlačenje u posljednjoj minuti znači da će igrački card Indiana Wellsa biti drugačiji, puno slabiji. Grigor Dimitrov, koji je prethodno bio bez nositelja, prelazi na Đokovićevo mjesto u ždrijebu kao novi 33. nositelj i sada će biti sretni gubitnik, javlja Guardian.

Ostao bez tri velika turnira već dosad

Đoković se sada nije mogao natjecati na tri velika turnira na početku sezone. U Australiji je Rafael Nadal osvojio iznenađujući rekordni 21. Grand Slam naslov u Noletovoj odsutnosti, a bodovi koje je Đoković izgubio nakon što nije mogao obraniti naslov odigrali su značajnu ulogu u tome da ga je Daniil Medvedev skinuo, došavši do prvog mjesta na ATP ljestvici prošlog mjeseca.

Đoković će se vjerojatno vratiti sredinom travnja na Monte Carlo Mastersu, budući da se očekuje da će u francuskom zdravstvenom sustavu COVID putovnice biti anulirane 14. ožujka. Vjerojatno će se iz istog razloga Nole moći natjecati na Otvorenom prvenstvu Francuske u svibnju.

Do zadnjeg nije priznao poraz

Dok Đoković do posljednjeg trenutka nije priznao poraz, BNP Paribas je već došao do vlastitih zaključaka. Na muralu "Nedostaješ nam" koji prepoznaje zvijezde koje nisu iz Indian Wellsa, Đokovićev lik nalazi se ispred i u središtu od početka tjedna. Tako se, eto, Amerikancima, točnije onima koji su donijeli takve mjere i koji nisu dopustili medicinsko izuzeće, dogodilo to da im u srcu Indian Wellsa, stoji lik Novaka Đokovića koji podsjeća kakva igračina ne može igrati ovaj jaki turnir.

Nikola Pilić, proslavljeni splitski teniski trener i bivši igrač, još prije nam je u razgovoru kazao kako je Zapad, tzv. zapadnjački mediji i dio tamošnje javnosti, protiv Noleta.

Nikola Pilić: 'Novak dolazi iz jedne male države, on je u zapadnom svijetu kamenčić u cipeli'

"Dakle, mislim da ti neki ljudi, ne svi, ne kažem, ali neki su protiv Novaka Đokovića ono kako se kaže, full, no ima i onih drugih. Jedan novinar u londonskom Timesu, nakon što je Novak dobio Nadala u Roland Garrosu, napisao je svojedobno bio jedan fantastičan članak i to je bio prvi članak u 3-4 godine, koji je inspirativno napisan na Zapadu o Novaku. Dakle, ima i takvih ljudi. Ali znate što, jedan dio američke javnosti i medija sto puta je jača nego bilo koji drugi medijsko-javni dio u nekoj drugoj zemlji. To je tako i možemo mi govoriti koliko hoćemo", rekao nam je Nikola Pilić.

"Međutim, Amerikanci, Francuzi, Nijemci ili Englezi, znači tzv. Zapadnjaci, bi htjeli da njihovi budu broj jedan. Kad to ne mogu biti, onda pokušavaju naći nešto loše o Novaku. Nitko nije savršen, ni Novak nije savršen. Novak Đoković je 362 tjedna na svjetskom broju jedan, znate vi što je to, koliko je to godina na tronu, kakva je to konstanta vrhunskog tenisa i osvajanja turnira i Grand Slamova? Govorim ono što mislim, hoće li se netko složiti s tim ili ne, to je njihova stvar. Nadal i Federer u posljednjih 5 godina uvijek više dobivaju nego Novak. Novak Đoković je teniski broj jedan u svijetu koji dolazi iz jedne male države, on je u zapadnom svijetu kamenčić u cipeli. Jednostavno, kao takav Novak bi trebao imati bolju pozornost i veće poštovanje", dodao je šjor Niko.