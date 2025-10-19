Najbolji hrvatski tenisač prošao dalje bez izgubljenog seta

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao kroz kvalifikacije te će zaigrati u glavnom dvoranskom ATP 500 turniru u švicarskom Baselu. Čilić je prošao kroz kvalifikacije bez izgubljenog seta. Nakon 6-4, 6-1 na startu protiv Australca Adama Waltona u drugom kolu je svladao belgijskog tenisača Davida Goffina sa 6-1, 7-6(4).

Dominantno je Čilić izgledao u prvom setu koji je trajao tek 38 minuta i u kojem je ispustio samo jedan gem. Daleko ravnopravnija borba odvijala se u drugoj dionici gdje je Čilić lijepu šansu imao kod 3-3, ali nije iskoristio niti jednu od čak četiri break prilike.

Otišla je druga dionica sve do tie-breaka gdje je Čilić bio priseban i koncentriran. Dobio je taj dio igre sa 7-4 i izbjegao neizvjesnost trećeg seta. Prva dvojica nositelja ATP turnira u Baselu su Amerikanci

