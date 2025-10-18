Đoković se izjednačio s Federerom: Sada im svi gledaju u leđa

Nakon što su objavljeni ždrijebovi ATP 500 turnira koji će biti odigrani sljedeći tjedan u Baselu i Beču, 38-godišnji Srbin Novak Đoković postao je treći tenisač koji je osigurao plasman na ATP Finale u Torinu, nakon što su to prije njega već učinili Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner.

U sezoni u kojoj je bio polufinalist na sva četiri Grand Slam turnira te u Ženevi stigao do svog 100. naslova u karijeri, najuspješniji tenisač svih vremena je 18. put u karijeri izborio sudjelovanje na ATP Finalu, čime je izjednačio rekord Švicarca Rogera Federera, objavio je u subotu ATP Tour na svom službenom mrežnom portalu (atptour.com).

Đoković je prvi put na završnom turniru osmorice najboljih igrača u sezoni nastupio 2007., a od tada se nije uspio kvalificirati samo jednom, 2017. godine, kad ga je u tome spriječila ozljeda.

Srpski tenisač je rekorder sa sedam naslova na ATP Finalu, a osvojio je dva od četiri izdanja ovog turnira koja su održana u Torinu.

Ovogodišnje izdanje ATP Finala je na rasporedu od 9. do 16. studenoga.

