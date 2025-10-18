TO JE NAŠ LUKA /

Modrić se oglasio i sa samo tri riječi bacio fanove u ekstazu

Modrić se oglasio i sa samo tri riječi bacio fanove u ekstazu
Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Ova objava Luke Modrića izazvala je brojne reakcije

18.10.2025.
17:08
SPORTSKI.NET
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Luka Modrić u subotu se oglasio na društvenim mrežama i svojom objavom uoči utakmice Milana i Forentine privukao veliku pažnju.

Milan ugošćuje Fiorentinu na svom San Siru u nedjelju, a utakmica počinje u 20.45.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?

Luka je uz svoju fotografiju s treninga napisao:

"Spreman za sutra".

Odmah su mu se u komentarima javili brojni fanovi s vrlo pozitivnim komentarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

