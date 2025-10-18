Modrić se oglasio i sa samo tri riječi bacio fanove u ekstazu

Luka Modrić u subotu se oglasio na društvenim mrežama i svojom objavom uoči utakmice Milana i Forentine privukao veliku pažnju.

Milan ugošćuje Fiorentinu na svom San Siru u nedjelju, a utakmica počinje u 20.45.

Luka je uz svoju fotografiju s treninga napisao:

"Spreman za sutra".

Odmah su mu se u komentarima javili brojni fanovi s vrlo pozitivnim komentarima.

