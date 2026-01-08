Skandal na meču Donne Vekić: Navijačima oduzeli hrvatske zastave i skidali dresove

Donna Vekić izgubila je u prvom kolu turnira u Aucklandu od Filipinke Alexandre Eala rezultatom 6:4, 4:6, 4:6, a meč je obilježio incident s navijačima.

Naime, hrvatskim navijačima zabranjene su zastave i dresovi, a o svemu je govorio Joseph Erceg za New Zealand Herald. "Rekli su nam da je zabranjeno nositi sportske dresove te da moramo okrenuti hrvatske dresove naopako. Također su nam uzeli i nacionalne zastave", rekao je Erceg.

Navodni razlog jest nedavni teroristički napad na plaži Bondi zbog koje je WTA uvela zabranu nacionalnih obilježja, ali ta zabrana nigdje nije spomenuta na stranicama turnira.

Kada su upitali mogu li unutar kompleksa kupiti neku drugu majicu, dobili su kratak odgovor: "Idite u Kmart i kupite majicu." Navijači koji su ušli u hrvatskim dresovima su ih morali nositi naopako.

"Mi smo samo obični navijači koji žele pokazati ljubav prema svojoj zemlji. Trenirke i dresovi su postali politički problem? Zašto? Nema logike. Nitko nas nije unaprijed upozorio", rekao je Erceg, opisujući cijelu situaciju kao ponižavajuću i neprihvatljivu.

