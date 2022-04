Legendarna jugoslavenska tenisačica mađarskog podrijetla Monika Seleš bila je jedna od najboljih igračica u 90-im godinama.

Ona je sa smo 16 godina kreirala ogromnu senzaciju i pobijedila favoriziranu Steffi Graf te 1990. osvojila Roland Garros, svoju prvu od devet Grand Slam titula.

Postala je 1991. najbolja tenisačica na svijetu i dominirala sve do 1993., kada je jezivi napad prekinuo njen uspon.

Naime, Gunther Parche, poremećeni obožavatelj Steffi Graf, koju je Monika redovito pobjeđivala u finalima, napao je Moniku kuhinjskim nožem nasred teniskog terena u Hamburgu. Ubo ju je u leđa, a to je ostavilo velike posljedice na nju.

Težak put

“Nevjerojatno je da me taj čovjek povrijedio s namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku, tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj dan", govorila je Monika nakon napada.

Parche nije kazneno odgovarao za napad, već je poslan na psihijatriju. Seleš je karijeru završila s impresivnih devet Grand Slamova te 53 osvojena turnira, ali se nikad nije uspjela nakon ovog incidenta vratiti na prvo mjesto WTA ljestvice.

Koliko je bila popularna i utjecajna govori i činjenice da su joj SAD početkom devedesetih nudile državljanstvo, ali ona to nije htjela prihvatiti. Na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine natjecala se pod zastavom nezavisnih natjecatelja, IOP, jer su tada jugoslavenski sportaši bili pod sankcijama zbog rata.

Sve zbog rata

Monika je čak rekla da više nikada neće ići u Švedsku kada je nogometašima zabranjen nastup na Europskom prvenstvu iste godine. Ipak, kada se Jugoslavija raspala, Monika je službeno postala državljankom SAD-a.

"Znam gdje sam rođena i Jugoslavija će uvijek biti u mom srcu. Puno je razloga zašto sam bila primorana promijeniti državljanstvo, ali svejedno nisam imala snage igrati za američku reprezentaciju 1999. godine kada su u mom rodnom gradu rušeni mostovi", rekla je otvoreno američkim novinarima na jednoj konferenciji. Tada je otkrila kako se osjeća kao Jugoslavenka, Mađarica i Amerikanka, ali da se nikada ne bi mogla odreći svojeg porijekla.