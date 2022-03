Legendarna jugoslavenska tenisačica mađarskog podrijetla Monika Seleš bila je jedna od najboljih igračica u 90-im godinama.

Ona je sa smo 16 godina kreirala ogromnu senzaciju i pobijedila favoriziranu Steffi Graf te 1990. osvojila Roland Garros, svoju prvu od devet Grand Slam titula.

Postala je 1991. najbolja tenisačica na svijetu i dominirala sve do 1993., kada je jezivi napad prekinuo njen uspon.

Naime, Gunther Parche, poremećeni obožavatelj Steffi Graf, koju je Monika redovito pobjeđivala u finalima, napao je Moniku kuhinjskim nožem nasred teniskog terena u Hamburgu. Ubo ju je u leđa, a to je ostavilo velike posljedice na nju.

“Nevjerojatno je da me taj čovjek povrijedio s namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku, tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj dan", govorila je Monika nakon napada.

Najteži udarac nakon povratka

Parche nije kazneno odgovarao za napad, već je poslan na psihijatriju. Seleš je karijeru završila s impresivnih devet Grand Slamova te 53 osvojena turnira, ali se nikad nije uspjela nakon ovog incidenta vratiti na prvo mjesto WTA ljestvice.

Monica se na terene nakon oporavka od napada vratila 1995., a tada je pretrpjela novi težak udarac - nakon borbe s rakom preminuo je njen otac Károly, koji joj je bio najveća podrška.

"Svaki dan započinjem misleći na njega. Kako vrijeme prolazi, sve više mi nedostaje. Gdje god sam putovala na natjecanja, tata je uvijek bio pored mene. Kada je operirao rak prostate i pao u krevet, ja sam bila pored njega. Davala sam mu morfij za ublažavanje bolova i hrabrila ga da izdrži, kao što je on mene bodrio na turnirima. Preminuo je u svibnju 1998. godine i taj gubitak boli me više od rane u Hamburgu. Teško je kada tijekom meča iz navike pogledate u publiku i shvatite da je ono najvažnije mjesto ostalo zauvijek prazno", napisala je Monika Seleš u svojoj biografiji "Bekhend preko mreže života".