Legendarna tenisačica Monika Seleš žarila je i palila terenima početkom 90-ih. Imala je samo 16 godina kada šokirala svijet i u finalu Roland Garrosa 1990. pobijedila favoriziranu Steffi Graf te osvojila svoju prvu od devet Grand Slam titula.

Jugoslavensko čudo do djeteta činilo se nezaustavljivom te je 1991. postala najbolja tenisačica na svijetu. Međutim, jezivi incident zaustavio je njezin uspon prema najvećoj u povijesti.

Naime, Gunther Parche, poremećeni obožavatelj Steffi Graf, koju je Monika redovito pobjeđivala u finalima, napao je Moniku kuhinjskim nožem nasred teniskog terena u Hamburgu. Ubo ju je u leđa, a to je ostavilo velike posljedice na nju.

“Nevjerojatno je da me taj čovjek povrijedio s namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku, tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj dan", govorila je Monika nakon napada.

Sve se to dogodilo 30. travnja 1993.. Parche nije kazneno odgovarao za napad, već je poslan na psihijatriju. Seleš je karijeru završila s impresivnih devet Grand Slamova te 53 osvojena turnira, ali se nikad nije uspjela nakon ovog incidenta vratiti na prvo mjesto WTA ljestvice.

Ona danas uživa u svojoj teniskoj mirovini te se ovih dana pojavila na Indian Wellsu gdje je privukla veliku pažnju.