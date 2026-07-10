Marin Čilić za RTL Danas otkrio čitavoj Hrvatskoj do kad će igrati tenis i sve iznenadio

Karlovac će ovog vikenda biti domaćim teniskog humanitarnog spektakla Filip Glavaš. Zrinka Ljutić, Bojan Bogdanović, samo su neka od imena koja će se okupiti na 4. izdanju Game, Set - Hrvatska! Turnir u organizaciji Zaklade Marin Čilić najavio je njezin osnivač Marin Čilić, s kojim je razgovarala Kristina Livaja.

Marine, 10. jubilarna godina Zaklade, 4. Game, Set - Hrvatska, je li uzbuđenje jednako kao i na prvom?

"Je, definitivno. Četvrti Game, Set, bit će sjajno i ovaj put. Nakon Zagreba, Petrinje i Zadra stižemo u Karlovac. Dosta je novih sportaša. Najveći broj njih će biti rukometaša. Već mi je dosta njih javilo da treniraju, da se spremaju, da su motivirani. Nadamo se i Mate Pavić, Šalili smo se njim. Kad god je Game, Set, tu je i finale Wimbledona. Fantastični niz su uspjeli povezati na travnatoj podlozi. Stvarno preponosan sam na sve što je naš mali tim napravio. Ali, rekao bih da smo najponosniji na sve mlade ljude koje smo dotaknuli", priča Marin Čilić.

Nakon Game, Set - Hrvatska slijedi odmah ATP Umag. Vi ste posljednji domaći pobjednik. Kako vidite rast Dine Prižmića?

"Umag je postao jubilarni i tardicionalni turnir ATP-a Uz Dinu, tu će biti i sjajni Talijani Flavio Coboli. Prvi put da je u TOP 10, finalist Roland Garrosa, tako da će zasigurno biti miljenik talijanske publike u Umagu. S druge strane, Dino je upao u prvih 100 i pokazao se kao sjajan igrač sa sjajnom perspektivom."

Što je vama sljedeće u planu, hoće li biti kakvog zagrijavanja prije US Opena?

"Iza Game, Set - Hrvatska će biti još jedan ehzibicijski turnir u Međugorju. Ivan Dodig otvara svoj teniski centar. Nakon toga mali odmor, treninzi i pripreme. Očekuju me Masters serije u Americi. Montreal i Cincinnati i US Open iza toga".

Razmišljate li i dalje da je ovo zadnja sezona ili se još primišljate?

"Odluka je da igram do kraja sezone, ali nekako naginjem da bi mogla biti i 2027. još jedna".