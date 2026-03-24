Čilić nakon velike borbe ispao od ponajboljeg tenisača svijeta

Marin Čilić je nakon dugog i teškog meča ispao u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju od četvrtog tenisača svijeta Alexandera Zvereva.

Nijemac je slavio nakon tri seta sa 6-2, 5-7, 6-4. Hrvatski tenisač nije najbolje otvorio susret. Već u prvom gemu izgubio je svoj servis, što je Zverev iskoristio, pa je na kraju rutinski slavio sa 6-2.

U drugom setu Čilić je pružio bolji otpor i ravnopravno parirao Nijemcu, pa je tako uzeo drugi set nakon duge borbe u kojemu je bilo čak 13 gemova.

U treći, odlučujući, set Čilić nije dobro krenuo. Već u prvom servis-gemu hrvatski je tenisač imao problema, a u trećem je, nakon vodstva 30-0, izgubio četiri poena zaredom i prepustio break Zverevu. Tu je prednost četvrti tenisač svijeta sačuvao do kraja i slavio, te izborio osminu finala.

Bio je to njihov deveti međusobni dvoboj Zvereva i Čilića i osma pobjeda njemačkog tenisača.

