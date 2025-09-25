Nije išlo protiv prvog tenisača svijeta: Marin se ekspresno oprostio od Pekinga

Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-97.) završio je u četvrtak svoj nastup na teniskom ATP turniru u Pekingu nakon što ga je u prvom kolu sa 6-2 6-2 pobijedio drugi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner.

Sinner je u prvom setu dva puta oduzeo servis Čiliću, najprije za vodstvo 3-2, a onda i za 5-2. U drugom setu je Talijan također dva puta oduzeo servis Čiliću i to mu je bilo dosta za pobjedu. U meču koji je trajao sat i 22 minute, obojica su tenisača servirala po tri asa, a Čilić je napravio četiri dvostruke greške.

Čilić je realizirao 58 posto poena na prvom servisu, a Sinner 75. Ovo je bio njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda prvog tenisača svijeta.

