Novak Đoković se slomio nakon smrti Nikole Pilića: ‘Bio si mi teniski otac’

U 87. godini života u Rijeci je preminuo Nikola Pilić, velikan hrvatskog i svjetskog tenisa te izbornik koji je 2005. odveo Hrvatsku do povijesnog naslova u Davis Cupu.

Ostao je zapamćen i kao jedini trener koji je s tri različite reprezentacije osvojio najprestižnije ekipno natjecanje u tenisu – s Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima i Novak Đoković, kojem je pomogao na putu prema svjetskom vrhu. U nastavku vam donosimo kako se Novak Đoković oprostio od svog teniskog oca.

'Dragi Šjor Niko,

Primio sam tužnu vijest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osjećaj praznine i tuge me je obuzeo. Nadam se da si osjetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj utjecaj na moj razvoj kao čovjeka i tenisača ostaje neizbrisiv. Osjećam vječnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vašeg rođenog sina kada sam imao 12 godina.

Moji roditelji i braća su tebe uvijek osjećali kao člana porodice. Kada su nam gotovo svi okrenuli leđa i dok je naša zemlja razarana u bombardiranju, Mija i ti ste nam pružili ruku podrške i uradili sve što u vašoj moći da bi moja braća i ja mogli da nastavimo da živimo svoj san i da se bavimo sportom koji volimo.

Hvala ti za sve trenutke koje sam danas iznova u glavi doživljavao i koji će ostati urezani u mojem pamćenju dok sam živ. Pored tuge i pomiješanih emocija koje osjećam, tvoj lik i sjećanja na zajedničke trenutke mi unosi radost i zahvalnost u srce.

Tvoj legat će dugo trajati i generacije će se s velikim divljenjem osvrtati na tvoj lik i dela. Sva tvoja dostignuća kao igrač, trener i selektor su ispisana zlatnim slovima u knjigama sportske povijesti Balkana i svjetskog tenisa. Za mene, ipak, ono najvažnije je da te sa ponosom mogu zvati “Šjor Niko, moj teniski Otac.

Počivaj u miru.

