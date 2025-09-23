Ljubin oslonac... /
Ivan Ljubičić napisao emotivnu objavu za Nikolu Pilića: 'Hvala što si nas naučio životu'
Goran Ivanišević također se oprostio od Pilića
23.9.2025.
13:21
Profimedia
Nikola Pilić, teniska legenda koja je obilježila hrvatski i svjetski tenis, preminuo je u 87. godini. Šjor Niko ostavlja neizbrisiv trag, a mnogi njegovi učenici opraštaju se od velikog učitelja putem društvenih mreža.
Među prvima se oglasio Ivan Ljubičić:
"Šjor Niko..... Hvala na bezbrojnim savjetima... Hvala što si nam pokazao smjer... Hvala što si bio oslonac... Hvala što si nas naučio životu"
Goran Ivanišević također je surađivao s Pilićem, a zajedno s njim i hrvatskom reprezentacijom osvojio je Davis Cup 2005. godine.
