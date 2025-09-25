WTA PEKING /

Vekić poražena u prvom kolu: Hrvatska ostala na jednoj predstavnici

Vekić poražena u prvom kolu: Hrvatska ostala na jednoj predstavnici
Foto: Javier Rojas

U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

25.9.2025.
12:32
Hina
Javier Rojas
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-69.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Pekingu, bolja od nje je sa 6-2, 6-4 bila Španjolska Cristina Bucsa (WTA-67.). 

U meču koji je trajao 83 minute ni jedna tenisačica nije servirala as, ali je Donna Vekić napravila šest dvostrukih grešaka. Vekić je realizirala 54 posto poena na prvom servisu, a Bucsa 69 posto.  U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

Sve o Donni Vekić čitajte na portalu Net.hr.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda španjolske tenisačice.Hrvatska ima još jednu predstavnicu, Antonia Ružić će u drugom kolu sutra igrati protiv Španjolske Paule Badose.

Donna VekićWta PekingAntonia Ružić
