Poznata hrvatska tenisačica pala na doping testu, evo što su joj pronašli u krvi
Jana Fett se putem Instagrama oglasila povodom pozitivnog doping nalaza
Jana Fett (29), hrvatska tenisačica od 22. prosinca nalazi se pod privremenom suspenzijom zbog pozitivnog doping nalaza, objavio je u petak u priopćenju Hrvatski teniski savez. Uzorak je uzet tijekom mečeva Billie Jean King Cupa sredinom studenoga.
Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da su i A i B uzorak bili pozitivni na tri zabranjene supstance: SARM Ostarin (S-22), metabolite LGD-4033 i GW501516, koje spadaju u skupine ostalih anaboličkih agenasa i metaboličkih modulatora.
Fett ima pravo na žalbu, koju zasad još nije službeno podnijela, no najavila ju je putem društvenih mreža. U objavi na Instagramu istaknula je kako nikada svjesno niti namjerno nije uzimala zabranjene supstance te da u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima kako bi dokazala svoju nevinost. Zahvalila je i na podršci koju prima u ovom razdoblju.
"Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutačno sam uključena u postupak vezan uz antidoping slučaj te u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima. Nikada svjesno niti namjerno nisam uzimala zabranjene supstance i uvijek sam se zalagala za čist i pošten sport. Zajedno sa svojim savjetnicima i ITIA-om radim na dokazivanju svoje nevinosti. Hvala vam na razumijevanju i podršci", napisala je Jana Fett.
Nekada 97., a trenutačno 188. igračica svijeta u karijeri je ostvarila dvije pobjede u glavnim turnirima Grand Slamova te osvojila devet ITF naslova u pojedinačnoj konkurenciji i pet u parovima.
Ostarin se koristi u medicinske svrhe za liječenje gubitka mišićne mase nakon teških ozljeda, ubrzavanje oporavka i poboljšanje gustoće kostiju. LGD-4033 poznat je po poticanju rasta mišića te se često povezuje s upotrebom u bodybuildingu kao snažno sredstvo za poboljšanje performansi. Kardarin (GW501516) povećava iskorištavanje masnih kiselina kao izvora energije te je u istraživanjima razmatran kao potencijalni lijek za pretilost, dijabetes i poremećaje masnoća u krvi, no njegovo korištenje predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
