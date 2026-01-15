Hrvatska tenisačica pobijedila srpsku suparnicu i ispisala najveći uspjeh karijere

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 71.) pobijedila je u četvrtak Srpkinju Olgu Danilović (WTA - 68.) sa 6-3, 6-3 u četvrtfinalu WTA 250 turnira u australskom Hobartu i prvi put u karijeri je na WTA Touru došla do polufinala, u kojem će joj suparnica biti Talijanka Elisabetta Cocciaretto.

Na putu do najboljeg ostvarenja u karijeri 22-godišnja Međimurka je prije Danilović pobijedila i Kolumbijku Emiliju Arango (7-5, 6-1) te Argentinku Solanu Sierru (7-5, 6-4).

Ružić je protiv Danilović krenula u meč izgubivši prva dva gema, ali je onda nanizala pet gemova za preokret u prvom setu. U drugoj dionici meča Antonia nije dopustila suparnici pokušaj preokreta. Do prvog 'breaka' je došla u trećem gemu, a onda je još jednom oduzela servis Danilović za vodstvo 5-2.

Ružić je propustila servis za pobjedu, ali je novim 'breakom' došla do polufinala na Tasmaniji, gdje je to do sada uspjelo još dvjema hrvatskim tenisačicama; Jelena Kostanić je bila polufinalistica 2006., a Jana Fett je kao kvalifikantica došla do polufinala Hobart Internationala 2017.

Protiv 24-godišnje Talijanke Elisabette Cocciaretto (WTA - 80.) Ružić je odigrala tri službena meča i ostvarila dvije pobjede, obje na tvrdoj podlozi na kakvoj se odigrava i turnir u Hobartu. Talijanska tenisačica je bila bolja u njihovom prvom dvoboju odigrano u srpnju prošle godine na zemljanoj podlozi u švedskom Bastadu, dok je hrvatska reprezentativka slavila u kolovozu u meksičkom Monterreyu te u listopadu u kineskom Wuhanu.

