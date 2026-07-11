Goran Ivanišević otkrio koliko mu i danas znači Wimbledon: 'Emocije su nevjerojatne i dan danas'

Prošlo je više od dva desetljeća od najvećeg trenutka u karijeri Gorana Ivaniševića, ali osvajanje Wimbledona i dalje izaziva posebne emocije kod hrvatske teniske legende.

U razgovoru s Donnom Dianom Prcić, Ivanišević se prisjetio povijesnog trijumfa iz 2001. godine i otkrio da ga navijači i danas podsjećaju na taj dan.

"Fascinantno mi je koliko poruka dobivam svake godine na taj datum. Prvo pogledam što se dogodilo, a onda shvatim koliko je to finale ostalo ljudima u sjećanju. Emocije su i dalje nevjerojatne", rekao je Ivanišević.

Govorio je i o umaškom turniru te mladom hrvatskom talentu Dini Prižmiću, za kojeg smatra da ima velike mogućnosti. "Ovo je možda najjači turnir u zadnjih deset godina. Dino ima velike šanse, ali konkurencija je velika i neće mu biti lako", istaknuo je.

Osvrnuo se i na Novaka Đokovića, koji se posljednjih godina bori s mlađom generacijom. "Novak je neuništiv, ali vidi se razlika od 14 godina. Protiv Sinnera moraš biti na 200 posto, a on ovaj put nije bio", poručio je.

Ivanišević je pohvalio i novi projekt Ivana Dodiga u Međugorju. "Nevjerojatno je da se otvara takva akademija i da će tamo biti velika teniska imena. Svaka čast Ivanu na tome", zaključio je.