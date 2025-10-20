Dva najbolja tenisača svijeta mogli bi se sastati već u polufinalu

Španjolski i njemački teniski savezi objavili su u ponedjeljak da su prvi i treći tenisač svijeta Carlos Alcaraz i Alexander Zverev odabrani za natjecanje u finalu Davis Cupa koje će se održati od 18. do 23. studenog u Bologni.Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv Češke, dok će se Njemačka suočiti s Argentinom, a oba meča zakazana su za 20. studenog.

Ove dvije zemlje nalaze se u istoj polovici ždrijeba u završnici koja će se igrati na unutarnjim tvrdim terenima u formatu best-of-three (dva pojedinačno, a zatim jedan par). Alcaraz i Zverev bi se stoga mogli suočiti u polufinalu. Alcaraz, pobjednik Roland Garrosa i US Opena ove sezone, svrgnuo je Talijana Jannika Sinnera, pobjednika Australian Opena i Wimbledona, s mjesta prvog igrača svijeta početkom rujna.

Očekuje se da će aktualni prvak Davis Cupa Italija kasnije danas otkriti svoj sastav za finale. Prošle godine u Malagi, za oproštaj Rafaela Nadala od profesionalne karijere, Španjolska je u četvrtfinalu izgubila od Nizozemske (1-2). U završnici 2025. godine, uz Alcaraza boje Španjolske branit će Jaume Munar (ATP-42.), PedrO Martinez (ATP-88.), Marcel Granollers (bez rangiranja u pojedinačnoj konkurenciji, 8. na svijetu u parovima) i petog igrača koji će biti naknadno objavljen.

Nijemci će u Bolognu putovati s Alexanderom Zverevom, Jan-Lennardom Struffom (ATP-91.), Yannickom Hanfmannom (ATP-126.) i parom kojeg čine Tim Pütz i Kevin Krawietz. Zverev, finalist u Melbourneu ranije ove godine, vraća se u reprezentaciju prvi put od 2023.

