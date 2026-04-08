Ponajbolja hrvatska tenisačica saznala protivnicu u drugom kolu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić u drugom će kolu WTA 500 turnira u Linzu igrati protiv Ukrajinke Anheline Kalinine koja je u prvom kolu bila bolja od Mađarice Panne Udvardy s 5-7, 6-1, 6-0.

Vekić i Kalinina su morale igrati kvalifikacije na ovom turniru, ali dok je Vekić pobjednički promarširala kroz njih, Kalinina je kao sretna gubitnica ušla u glavni ždrijeb turnira. To je iskoristila pobjedom protiv Udvardy, 71. tenisačice na svijetu, koja je prošlog tjedna igrala finale na turniru u Bogoti.

Vekić je trenutačno 104. tenisačica na svijetu, dok je Kalinina na 120. poziciji.

