Donna Vekić ekspresno izgubila od Amerikanke

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-115.) zaustavljena je u drugom kolu teniskog WTA turnira u Charelestonu gdje ju je sa 6-2, 6-3 pobijedila Amerikanka Madison Keys (WTA-18.).

U meču koji je trajao sat i 14 minuta Vekić je svoj servis gubila pet puta, a suparnici ga je oduzela jednom iskoristivši pritom jedinu break priliku. Keys je servirala tri asa, a Vekić ni jedan.

Bio je ovo njihov šesti međusobni susret i peta pobjeda američke tenisačice.

