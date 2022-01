Branitelj naslova na Australian Openu, srpski tenisač Novak Đoković trebao bi igrati u prvom kolu tog turnira protiv svog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića, odlučeno je u četvrtak ždrijebom u Melbourneu.

Ždrijeb je prethodno bio odgođen jer se čekala odluka o mogućoj Đokovićevoj deportaciji.

Đoković je potvrđen u službenom ždrijebu za Australian Opena unatoč neizvjesnosti hoće li mu vlada po drugi put ukinuti vizu.

Australski premijer Scott Morrison održao je konferenciju za medije na kojoj mu je bilo postavljeno pitanje o Đokovićevu statusu, ali on nije na njega dao konkretan odgovor, već je poručio da o svemu odlučuje ministar imigracija Alex Hawke, koji može iskoristiti svoje ovlasti i deportirati srpskog tenisača.

Spreman plan

Australski The Age objavio je u četvrtak da po njihovom izvoru iz Vlade većina ministara naginje prema otkazivanju Đokovićeve vize.

A ako mu odluče poništiti vizu, Đoković već ima spreman odgovor.

Đokovićev odvjetnički tim u tom će slučaju odmah uložiti žalbu kako bi izbjegao deportaciju. to bi odgodilo cjelokupni proces, ali ne zadugo. Prema neslužbenim informacijama, Australci tu žalbu namjeravaju brzo riješiti, čak i do početka turnira.

Pravna bitka

Ministar bi službenu odluku mogao donijeti u petak, a ona bi nakon žalbe mogla biti potvrđena već u ponedjeljak.

The Age zaključuje da će se pravna bitka odvijati preko vikenda. Pojavila se informacija i da bi se njegov meč protiv Kecmanovića mogao odgađati sve do srijede, ako za to bude potrebe.

