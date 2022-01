Već dugo traje drama prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića u Australiji, gdje je stigao prošli tjedan kako bi igrao na Australian openu.

Đokovićev dolazak u Australiju su obilježile kontroverze. Prvo mu je odbijena viza za ulazak u zemlju, zbog čega je bio neko vrijeme u hotelu s migrantima, a nakon toga je sud prihvatio njegovu žalbu i oslobodio ga pa se vrato treninzima.

No, situacija se tada nije smirila.

Problematični demanti

Đoković je u srijedu demantirao informacije objavljene u medijima nakon što mu je po dolasku u Australiji oduzeta, te potom vraćena viza, a istaknuvši da su to dezinformacije, poručio da nije znao da mu je PCR test pozitivan kada je sudjelovao na uručenju pehara djeci.

Tenisač je potvrdio redoslijed događaja i njegovih aktivnosti koji su prethodili pozitivnom PCR nalazu na koronavirus u prosincu prošle godine. Istaknuo je da je 14. prosinca u Beogradu bio na košarkaškoj utakmici nakon koje su mnogi bili pozitivni na koronavirus. Dva dana nakon utakmice, 16. prosinca, unatoč tome što nije imao simptome zaraze covidom-19, Đoković se testirao brzim antigenskim testom na koronavirus te je rezultat toga testa bio negativan. Istog je dana, kao dodatnu mjeru opreza, napravio i PCR test čije je rezultate čekao do 17. prosinca.

Sljedećeg dana, Đoković sudjeluje na teniskom događaju gdje je djeci dijelio priznanja, a prije tog događaja ponovno je napravio brzi antigenski test koji je opet bio negativan.

Poručio je i da je sljedećeg dana, 18. prosinca, otkazao sve svoje aktivnosti, osim intervjua za novine L’Equipe, istaknuvši da se na njega obvezao još ranije te se osjećao "dužnim napraviti intervju" te da nije htio "iznevjeriti novinara". Tvrdi i da je za cijelo vrijeme intervjua održavao distancu i nosio masku, osim trenutka kada su ga fotografirali.

I to priznaje bi moglo biti veliki problem.

Lagao pod prisegom?

Novak je, naime, u davanju iskaza pod zakletvom na sudu u Australiji izjavio da mu je covid dijagnosticiran 16. prosinca i australsko Ministarstvo unutrašnjih poslova ispituje ovo nepoklapanje informacija.

Australski The Age tvrdi da se istraga širi i da Đokoviću sada, zbog davanja lažnog iskaza, prijeti zatvorska kazna od pet godina.

'Opasan presedan'

Nakon toga je australski Daily Mail objavio i da australska vlada priprema dokumente za Đokovićevu deportaciju jer bi njegov ostanak u zemlji bio "opasan presedan".

Vlada je navodno spremna primiti oštre kritike zbog tog poteza kako bi zadržala svoje rigorozne kriterije oko prelaska granice u borbi protiv koronavirusa.

Australcima prekipjelo

Zbog te situacije Australci jako negativno gledaju na Novaka, ali i općenito na Srbe.

Srpkinja Jelena Todorović u australskom gradu Adelaideu radi kao košarkaška trenerica i sada je za srpski Informer prepričala neugodno iskustvo koje je doživjela dok je u zemlji bio Đoković.

"Nikada, ali baš nikada u Australiji nije bilo ovoliko teško biti Srbin. Tolika količina mržnje nije zabilježena godinama. Čim netko čuje da sam Srpkinja, odmah me vrijeđa! I nije to slučaj samo sa mnom, nego s cijelom srpskom zajednicom ovdje. Ponašaju se prema nama kao da smo niža vrsta. Vrijeđaju nas, govore da samo hoćemo ratovati, da se naš narod na ulicama ponaša kao bagra i da smo htjeli izazvati treći svjetski rat", rekla je Jelena pa naglasila:

"Ne mogu šutjeti. Jasno i glasno branim Novaka. Na poslu su mi odmah sugerirali da pazim što pričam, da ne napadam Australiju i da biram svoje riječi. Upozoravaju me da ovdje živim i da ovdje gradim karijeru. Oni mi mogu zatvoriti apsolutno sva vrata i dati mi daju otkaz, ali ako to naprave, reći ću da su rasisti. To je za mene čist rasizam! Prije nekoliko dana su me djeca na treningu pitala: 'Jeste li vi iz Srbije? Znači li to da ćete sada u zatvor?' I, na primjer: "Je li istina da vi iz Srbije namjerno dolazite u Australiju zaraženi da biste nama prenijeli koronu?" Suludo je što govore svojoj djeci."

Vozač me je pitao odakle sam, a ja sam mu rekla sam da sam iz Australije, da bih izbjegla raspravu. No, insistirao je da mu kažem. Rekao je da imam čudan naglasak i pitao me jesam li slučajno iz Srbije. Kada sam mu rekla da jesam, on je iznio svoj stav: 'Vas Srbe treba protjerati. Ničemu ovdje ne služite, samo donosite nevolje. Želite ratovati i širiti zarazu!", zaključila je Jelena Todorović.