PROCURILE FOTKE / Pogledajte što Đoković radi dok se cijeli svijet pita hoće li završiti iza rešetaka

Slučaj Novaka Đokovića poprimio je novu dimenziju nakon što se oglasio priopćenjem u kojem je pojasnio svoje ponašanje nakon što je bio pozitivan na PCR testu. Iako je u dokumentima za medicinsko izuzeće naveo da je bio pozitivan od 16. prosinca, u priopćenju je istaknuo kako je rezultate čekao do 17. prosinca. Tada je sudjelovao na teniskom događaju gdje je djeci dijelio priznanja, a sljedećeg dana, 18. prosinca, otkazao sve svoje aktivnosti, osim intervju za novine L’Equipe, istaknuvši da se na njega obvezao još ranije te se osjećao “dužnim napraviti intervju” te da nije htio “iznevjeriti novinara”. Time je kršio mjere samoizolacije. Prema srpskom Krivičnom zakonu prijeti mu novčana kazna ili zatvorska kazna to tri godine. Osim toga stigla je i vijest da australske vlasti šire istragu protiv njega. Novak je, naime, u davanju iskaza pod zakletvom na sudu u Australiji izjavio da mu je covid dijagnosticiran 16. prosinca i australsko Ministarstvo unutrašnjih poslova ispituje ovo nepoklapanje informacija. Australski The Age tvrdi da se istraga širi i da Đokoviću sada, zbog davanja lažnog iskaza, prijeti zatvorska kazna od pet godina. U međuvremenu, stigla je informacija da je Ministar za imigracije Australije Alex Hawke neće ni danas donijeti jer proučava dodatne dokumente koje je dostavio Đokovićev odvjetnički tim. A dok čeka konačnu odluku o deportaciji Đoković se posvetio treningu.