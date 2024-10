Dan nakon što je službeno objavio da se oprašta od tenisa, Rafael Nadal na sve strane dobiva hvalospjeve na račun svoje velike karijere. Povodom toga se na Instagramu oglasio i srpski tenisač Novak Đoković. Uz emotivnu poruku u opisu, objavio je staru fotografiju na kojoj se sa "kraljem zemlje" nalazi u jacuzziju.

Fotografija je nastala nakon završenog finala Indian Wellsa 2017. u kojem je Nadala pobjedio Novaka 2-0 u setovima. Španjolski je tenisač zatim sa svojim timom proslavio novi naslov u jacuzziju u svlačionici. Đoković se uskoro pojavio u prostoriji, a Nadal je pozvao i njega i njegovog trenera da se podruže u jacuzziju s njima. Kultna fotografija samo je jedna od primjera velikog prijateljstva ova dva vanserijska igrača, kako je otkriveno na službenom siteu Rafaela Nadala.

"Rafa, jedan post nije dovoljan da izrazim poštovanje koje imam prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirirao si milijune djece da počnu igrati tenis i i mislim da je to najveće dostignuće koje netko može poželjeti. Tvoja upornost, posvećenost i borbeni duh biti će proučavani generacijama. Tvoje naslijeđe živjet će zauvijek. Samo ti znaš što si sve morao pretrpjeti da bi postao ikona tenisa i sporta uopće. Hvala ti što si me toliko puta gurao do krajnjih granica u našem rivalstvu, koje me najviše oblikovalo kao igrača. Tvoja strast za predstavljanje Španjolske uvijek je bila izvanredna. Želim ti najljepši mogući oproštaj u Malagi sa reperezentacijom u Davis Kupu. Biti ću ondje da odam poštovanje tvojoj nevjerojatnoj karijeri", napisao je u opisu fotografija Đoković.

