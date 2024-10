Đokovićev teniski otac za Net.hr: 'Rafael nikad nije lažirao ozljedu, međutim...'

Legendarni Rafael Nadal najavio je kako će se povući iz tenisa nakon finala Davis Cupa u studenom.

Istaknuo je da je odluka teška, ali nužna zbog dugotrajnih problema s ozljedama, naglasivši da je sretan postignućima u karijeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno je zahvalio svojoj obitelji, prijateljima, suradnicima, protivnicima i navijačima koji su mu bili podrška tijekom cijelog puta. Odlazi miran, svjestan da je ostvario svoje snove i dao maksimum u svakom trenutku na terenu.

Kad se tema razgovora okrene Nadalu, gotovo uvijek će se, barem onako usput, spominjati i Novak Đoković. "Tale as old as time", kako bi neki rekli, a mi smo se iz sličnih razloga okrenuli Nikoli Piliću, legendarnom Splićaninu koji se može pohvaliti kao jednim od prvih trenera srpskog tenisača. Svakako, morali smo postaviti i nekoliko pitanja o temi koja u samom trenutku trese javnost - a to je, naravno, umirovljenje tenisačke zvijezde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako komentirate Nadalov odlazak u mirovinu, neka vaša razmišljanja o tome?

"Slušajte, genijalan igrač. On ima jednu stvar, a to je: on je čovjek koji je četrnaest puta osvojio Roland Garros - to je rekao za sva vremena. Svaka mu čast, on je bio borac i igrao je 20 godina. Veliko je ime u teniskom svijetu."

Mislite li da je onda ovo bilo pravo vrijeme za mirovinu? Je li to već trebalo učiniti prije ili je mogao još pričekati?

"Ne, mislim da ne. Imao problema s nogom, imao je dosta problema u tijelu. Bio je povrijeđen puno puta. Zaista, razlika između novinara i igrača je ta da igrač mora osjetiti kad možeš, a kad ne možeš. Takve su stvari govorili i Federeru: Zašto još igraš u 36.? Pa on je još tri godine igrao, do 39."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče tih ozljeda, mislite li da ih je Nadal ikada lažirao?

"Kad vi igrate meč poput onog što je on igrao s Đokovićem, šest sati na Australian Openu, a i igrao je po nevjerojatnim uvjetima, ja sam siguran da dolazi do ozljeda. Uostalom, vi vidite kako je on to igrao. To je sve lomljivo, to su mečevi od četiri-pet sati. A je li mu je netko nešto pronašao ili mu nije pronašao - da mu je pronašao, ne bi ga pustio da igra do 38 godine. Po meni, ako ne možete takvo nešto dokazati, stavite točku na to što ste rekli i to je to."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spomenuli smo Novaka Đokovića. Možete li nam dati neki komentar ili uvid o njihovom rivalstvu, ali i sveopćem odnosu?

"Njih dvojica... Njih dvojica imaju dva rekorda za sva vremena. Pazite, ovako govorimo. Kad govorim brojke, onda nisam subjektivan. Inače mogu biti subjektivan s obzirom da je Novak moj igrač, a tih Nadalovih četrnaest Roland Garrosa i 427 tjedana što je Novak odradio - to su brojke za sva vremena i nema se tu što reći, to su dva velika igrača. Igrali su možda 60 mečeva. Od toga je bilo, što ja znam, da je Novak dobio dva više nego Nadal, ali mečevi koji su oni igrali su bili fantastičan tenis i svatko tko voli tenis mogao je uživati u njima."

Za kraj, kad se sve zbroji, što mislite tko je bolji: Nadal ili Đoković?

"Ma tu uopće nema rasprave. Đoković je u svim elementima bolji. Dapače, čovjek je pet puta bio proglašen najboljim sportašem - među svim sportovima, pet puta! Osim toga, sve je osvojio više nego bilo tko drugi: 24, Grand Slam naslova, nitko to nije osvojio.Bio je broj jedan osam godina u ovoj najboljoj generaciji na svijetu u zadnjih sto godina: Federer, Nadal, Murray i on. Mislim da toga nema nigdje. Nisam subjektivan jer sve govore brojke. I sam je Nadal rekao da je Novak najbolji svih vremena prije mjesec dana. Ako je on tako rekao, nema se tu što nadodavati."