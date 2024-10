Rafael Nadal odlazi u mirovinu: 'Zadnje godine bile su teške'

Rafel Nadal (38) je objavio da će na kraju ove godine otići u igračku mirovinu.

Nadal će se povući nakon finala Davis Cupa koje će se odigrati u studenom.

"Pozdrav svima, želim objaviti svima da se opraštam od tenisa. Zadnje godine bile su teške, posebno zadnje dvije, nisam mogao igrati bez ograničenja. Teška je odluka, dugo sam razmišljao o njoj. Ali sve u životu ima početak i kraj, mislim da je primjeren trenutak da stavim točku na i"

"Bila je to duga i uspješna karijera, puno uspješnija nego što sam mogao zamisliti. Sretan sam što moj zadnji turnir može biti u Davis Cupu u Malagi, uz to natjecanje vežu me lijepe uspomene u Sevilli iz 2004. Ponosan sam na sve što sam mogao proživjeti, hvala svima u teniskoj industriji, ljudima s kojima sam radio, protivnicima s kojima sam dijelio teren. Moji su suradnici i prijatelji, bili su tu uz mene i u dobrim i teškim trenucima, kad me trebalo dignuti. Proživjeli smo toliko toga što je teško opisati", rekao je u video poruci i zaključio:

" Hvala i mojoj obitelji, pogotovo majci koja je proživjela toliko toga sa mnom. Hvala mojoj ženi s kojom sam 19 godina, bila je savršena životna suputnica u karijeri. Vraćao sam se kući i gledao kako mi raste sin, to mi je uvijek davalo snage za nastavak. Sa sestrom sam uvijek imao nevjerojatan odnos, a ujak je razlog zašto sam počeo igrati, zbog njega sam mogao nadići puno teških trenutaka. Otac mi je bio izvor inspiracije u svakom smislu. Primjer je snage koja mi je trebala u životu i posebno mu hvala. Na kraju hvala i navijačima, ne mogu naći riječi da vam zahvalim, davali ste mi snage u svakom trenutku. Sve što sam proživio bio je san koji se ostvario. Odlazim u apsolutnom miru znajući da sam dao sve što sam mogao pružiti. Na kraju kažem 1000 puta hvala, vidimo se uskoro."

Nadal je u bogatoj karijeri osvojio 22 Grand Slama, od čega rekordnih 14 na Roland Garrosu, i dugo bio u svjetskom teniskom vrhu. Na olimpijskim igrama osvajao je zlatnu medalju u parovima i pojedinačnoj konkurenciji.

Posljednjih godina nije mnogo igrao zbog problema s ozljedama.

