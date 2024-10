Đoković lijepim riječima o Nadalu: 'Hvala ti što si me gurao do granica, doći ću u Malagu'

Rafael Nadal u četvrtak je javio kako je odlučio objesiti 'reket' o klin. Vijest o mirovini jednog o najvećih tenisača odjeknula je svijetom. Nizale su se mnoge reakcije, a svi su čekali da njegov rival Novak Đoković komentira odlazak Španjolca. Srpski tenisač napokon je progovorio na vlastitim društvenim mrežama i naklonio se španjolskome tenisaču.

"Rafa, jedan post nije dovoljan da izrazim poštovanje koje imam prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Nadahnuo si milijune djece da počnu igrati tenis i mislim da je to vjerojatno najveće postignuće koje netko može poželjeti. O tvojoj upornosti, predanosti i borbenom duhu učit će se desetljećima. Tvoje nasljeđe će živjeti zauvijek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo ti znaš što si sve morao proći da postaneš ikona tenisa i sporta općenito. Hvala ti što si me toliko puta gurnuo do same granice u našem rivalstvu koje je najviše utjecalo na mene kao igrača. Tvoja strast prema predstavljanju Španjolske uvijek je bila izuzetna. Želim ti najbolji mogući oproštaj u Malagi sa španjolskom Davis Cup reprezentacijom. Bit ću tamo osobno da odam počast tvojoj zvjezdanoj karijeri", lijepom se porukom oprostio Đoković oprostio od Nadala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bratići Sučići su hit: 'Čiji je gol bio ljepši? Vi ocijenite...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa