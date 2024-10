Prošlo ispod radara: Nadal se u oproštajnoj poruci navijačima obratio i na srpskom

Rafel Nadal (38) je u četvrtak objavio da će na kraju ove godine otići u igračku mirovinu. Posljednji nastup bit će mu u finalu Davis Cupa koje će se odigrati u studenom.

Nadal je svoju odluku objavio u emotivnom videu na društvenim mrežama, a u opisu je fanovima zahvalio na 12 jezika, među kojima je i srpski.

"Mil gracias a todos; Many thanks to all; Merci beaucoup à tous; Grazie mille à tutti; 谢谢大家; شكرا لكم جميعا; תודה לכולכם ; Obrigado a todos; Vielen Dank euch allen; Tack alla; Хвала свима; Gràcies a tots", napisao je Nadal.

Legendarni ljevoruki Španjolac karijeru završava s 22 pojedinačna Grand Slam naslova u 30 finala i s nevjerojatnih 14 trofeja osvojenih na Roland-Garrosu, na kojem je ostvario 112 pobjeda uz samo četiri poraza.

Osvojio je 92 naslova u pojedinačnoj konkurenciji i još 11 u parovima na ATP Touru. Do "broja 1" na pojedinačnoj ATP ljestvici prvi put je došao u kolovozu 2018., a na vrhu je proveo ukupno 209 tjedana.

Ima zlatnu olimpijsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji iz Pekinga 2008., a osvojio je zlato i u parovima 2016. u Rio de Janeiru s Marcom Lópezom.

