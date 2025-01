Goran Ivanišević u centru kaosa, sprema mu se otkaz?

Jelena Ribakina, ruska tenisačica koja igra pod zastavkom Kazahstana i sedma igračica svijeta, ispala je u osmini finala Australian Opena, a nakon meča u prvi plan je izbila budućnost njenog trenera, legendarnog Hrvata Gorana Ivaniševića.

Ivanišević je postao njen trener nakon što je Ribakina prekinula suradnju s drugim Hrvatom, Stefanom Vukovim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kružile su glasine da je Vukov maltretirao Ribakinu, ona je te glasine opovrgavala, a navodno su otkazu kumovali Jelenini bližnji, a ne ona sama. Na Novu Godinu Ribakina je iznenadila javnost i vratila Stefana u svoj tim. Vukov je trenutno suspendiran, ali priča se da bi, kad to bude gotovo, mogao zamijeniti Ivaniševića i samostalno voditi Ribakinu.

Foto: Profimedia Stefano Vukov

Tu je situaciju ruska tenisačica komentirala na konferenciji za medije poslije poraza u Australiji i odgovorila na pitanje je li porazu kumovalo to što Vukov nije bio u njenoj loži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Definitivno to nije stanje u kojem želim biti. Želim imati koga želim u svojoj loži. Nisam mogla to promijeniti. Na kraju dana trudila sam se da se fokusiram na svoje mečeve. Pričala sam s njim, imam i Gorana tu. Nije to imalo utjecaj na mene i rezultate", odgovorila je pa se osvrnula na Ivaniševićev status i budućnost:

"Moramo popričati. Pokušali smo u predsezoni, na nekoliko turnira, navikavamo se jedni na druge. Razgovarat ćemo o nastavku rasporeda".

POGLEDAJTE VIDEO. Maraš puca od samopouzdanja: 'Sada kreće ono pravo, sada kreće fajt…'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa