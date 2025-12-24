Čilić za RTL Danas o izazovima povratka nakon ozljede, ali i o uspjehu Zrinke Ljutić

Iza Marina Čilića je sezona velikog povratka. Nakon ozljede ponovno je među sto najboljih tenisača svijeta. Kako gleda na proteklu sezonu, što očekuje od Australian Opena, kakav odnos ima s kumom Ivanom Dodigom te koliko mu znači uspjeh stipendistice njegove zaklade, Zrinke Ljutić, otkrio je u šetnji Adventom Kristini Livaji.

Marine, nakon ozljede koljena skoro su vas otpisali, bar javnosti je izgledalo da to izgleda kao završetak karijere. Povratak, s tisućitog rankinga do top 100 sada. Koliko je bilo izazovno?

Jako, jako izazovno. Taman sam bio na prekretnici hoću li nastaviti igrati ili ne. Mislim kao profesionalni sportaš uvijek se nadate da ćete vi imati priliku reći kad je dosta. To je bila takva situacija s koljenom, dvije operacije, puno toga sam prošao i konačno sam uspio pronaći pravi put. Ova sezona iza mene je stvarno bila jako izazovna, jako teška, krenuo sam sa 170. mjesta, nisam mogao planirati natjecanja koja sam htio. Imao sam par fantastičnih rezultata.

Koliko može Marin? Razmišlja li o kraju?

Pa još uvijek ne, još uvijek sam si zadao da želim odigrati punu ovu 26. sezonu i onda iza toga podvući crtu gdje smo što smo kako je bilo sve. Nadam se da će zdravlje naravno poslužiti, ali što se tiče motiva želje, energije mislim da sam kao u mladim danima nikad više elana.

Čekate AO

Tako je, evo iskoristili smo taj period nekih 6, 7 tjedana za treninge. Malo oporavak, druženje, Advent, uživanje. Božić uz obitelj tako da to će biti uvijek jako lijepo, punjenje baterija naravno i onda idemo od nove sezone maksimalno.

Brzopotezna pitanja

Da se dotaknem i reprezentacije, sad ste s kumom Ivanom Dodigom u nekoj drugačijoj ulozi, ne igrate više zajedno, kako je da te on mentorira sad?

Zanimljiva situacija, dugi niz godina prvo odrasli smo zajedno, trenirali, prošli mnoge stvari zajedno ja i Ivan od reprezentacije naših pojedinačnih karijera, osvajanja medalje u Tokiju do toga da je Ivan izbornik. Fantastično iskustvo, Ivan se snašao u toj ulozi.

Moram se dotaknuti i zaklade. Ove godine rekordan broj prijava. Sjajni uspjesi mlade Zrinke Ljutić vjerujem da vam se i ostali sportaši javljaju.

Pa jest, ove godine opet kao i prošle, rekordan broj prijava što nas iznimno veseli. Dobar glas daleko se čuje. Zrinka evo naša stipendistica prve dvije generacije i donirala je ona prošle godine stipendiju za jednog od sportaša. To govori toliko o njoj kako je prekrasna mlada osoba, prošle godine je napravila fantastične rezultate, nadamo se i ove godine da će nastaviti.

Sretan Božić!

Sretan Božić!