Čilić izgubio od Đokovića: Dobar otpor Marina, ali rezultat je ponovno isti

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 teniskog turnira u Šangaju od Srbina Novaka Đokovića sa 6-7 (2), 4-6.

Čilić je pružio dobar otpor bivšem najboljom tenisaču svijeta, ali ipak nije našao put do tek treće pobjede u 22 međusobna susreta.

Jedine dvije pobjede Marin je u međusobnim susretima ostvario u četvrtfinalu pariškog Mastersa 2016. godine, te u finalu turnira na travi u londonskom Queen's Clubu 2018.

Čilić je svoju priliku u ovom dvoboju propustio u prvom setu gdje je kod 5-5 imao dvije break lopte za vodstvo od 6-5. Đoković se izvukao i tu dionicu uzeo u tie-breaku. Đoković je u 13. igri poveo 3-1, Marin je smanjio na 2-3, da bi Đoković nanizao četiri poena za 7-2 i vodstvo u setovima.

U drugom setu Đoković je napravio break pri rezultatu 1-1 i više nije ispuštao prednost. Čilić je pri rezultatu 4-5 imao nove dvije break lopte i mogao je vratiti izgubljeni servis, ali nije uspio i gem, a time set i meč su otišli na suprotnu stranu.

Marin je susret završio s učinkom od šest asova uz 63 posto prvog servisa, dok je Đoković ima 10 aseva i 68 posto prvog servisa.

Đokovića u 3. kolu čeka Nijemac Yannick Hanfmann koji je pobijedio Amerikanca Francesa Tiafoea sa 6-7 (9), 6-2, 6-1.

