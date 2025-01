Sabalenka u trećem uzastopnom finalu, Swiatek senzacionalno ispala

Dvostruka braniteljica naslova na Australian Openu, prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka plasirala se u četvrtak u finale ovog prvog Grand Slam turnira sezone svladavši Španjolku Paulu Badosu 6-4, 6-2.

Sabalenka će u subotu u finalu pokušati postati prva tenisačica koja je osvojila tri naslova Australian Opena zaredom nakon Martine Hingis (1997-99).

Iako je na početku prvog seta Bjeloruskinja izgubila svoje servis i gubila 0-2 nakon toga je osvojila četiri poena zaredom i preuzela kontrolu nad igrom.

"Naježila sam se. Tako sam ponosna na sebe i svoj tim što smo došli do ovoga", rekla je Sabalenka."Ako upišem svoje ime u povijest, značit će mi sve na svijetu, nisam to mogla ni sanjati... Izaći ću i dati sve od sebe u finalu."

Badosa je pokušala pokazati borbenost kojom je u četvrtfinalu eliminirala treću tenisačicu svijeta Coco Gauff, ali Sabalenkin pritisak ju je iscrpio i na kraju je napravila dvostruku pogrešku i izgubila servis u trećem gemu drugog seta.

U drugom polufinalu Američka tenisačica Madison Keys iznenadila je drugu nositeljicu Poljakinju Igu Swiatek s 5-7, 6-1, 7-6(8) i došla do svog prvog finala Australian Opena u Melbourneu.

Amerikanka je do danas bila samo u finalu US Opena 2017. godine, kada je izgubila od Stephens, a do nove prilike stigla je preokretom protiv Swiatek nakon dva sata i 37 minuta igre. Poljakinja je dobila prvi set, a potom je u trećem setu kod 6-5 na svoj servis propustila meč-loptu, pa onda i vodstvo 7-5 u super tie-breaku. Keys je imala 14 winnera više od peterostruke grand-slam pobjednice i samo jednu neprisiljenu pogrešku više.

Dvadesetdevetogodišnja Keys je do danas je u pet mečeva samo jednom svladala Poljakinju, a zanimljivo je da isti omjer (1-4) ima i protiv tri godine mlađe Sabalenke.

