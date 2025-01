Novak Đoković opet 'podigao buru' izjavom: 'Želio bih da se vrati Jugoslavija'

Srpski tenisač Novak Đoković nedavno je imao veliki intervju za američki časopis GQ. U njemu je već dao nekoliko izjava koje su odmah podignule prašinu, a među njima je ona da bi volio povratak Jugoslavije.

"U nekim najluđim snovima, to bi stvarno bio idealan scenarij. Zašto ne? Svi govorimo istim ili vrlo sličnim jezikom i savršeno se razumijemo. Isti smo, želim da se više približimo. Ne mislim da je realno da opet postanemo ista država, ali ništa nije nemoguće. Ako možemo dokazati da imamo iste korijene i povijest, možda bi to pokrenulo ljude", rekao je Nole svjestan da će ovakva izjava pokrenuti lavinu reakcija.

"Samo se udaljavamo jedni od drugih, uvijek se potenciraju ratne obljetnice. Ljudi to ne trebaju zaboraviti, treba se sjećati žrtva, ali tako se ne ide naprijed. Volio bih vidjeti mirnije i prijateljskije odnose u regiji. Primjerice, kad sam javno navijao za Hrvatsku tijekom SP u Rusiji 2018., mnogi su me u mojoj zemlji, čak i najviši predstavnici vlasti, kritizirali. Ipak, za mene je to prilično jednostavno jer imam obitelj iz Hrvatske, a kako da navijam za nekoga tko je dalje od mene nego za nekoga tko mi je susjed i s kim imam ne samo rodbinske veze, nego i mnoge sličnosti?", iskreno je govorio Đoković.

"Razumijem da smo danas različite zemlje, ali nadam se da bismo mogli shvatiti da imamo mnogo toga zajedničkog, povijesno i kulturno. Sve to bi nas možda moglo ponovno okupiti kao jednu naciju. Primjerice, obitelj moje majke je potpuno hrvatska. Ona je rođena u Beogradu, ali svi su Hrvati. Očeva strana je iz Crne Gore i s Kosova. Rođen sam u Srbiji. Uvijek sam se prema svima ponašao isto. Želim reći: ako smo jednom bili zajedno, ako imamo toliko kulturoloških sličnosti, tradicionalnih sličnosti, jezika… zašto se ne bismo usredotočili na te stvari?", zaključio je srpski tenisač.

