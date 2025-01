Murray otkrio kako će postupati s neugodnom Đokovićevom rutinom: 'Razumijem tu njegovu stranu'

Andy Murray proslavljeni je britanski tenisač koji je nakon zavidne teniske karijere odlučio uploviti u trenerske vode. Legendarni Škot koji je jedini mogao konkurirati 'velikoj trojci' Federeru, Nadalu i Đokoviću sad je postao trener jednom od svojih nekadašnjih rivala. Murray je sad glavni trener Novaku Đokoviću i mnogi se pitaju kako će funkcionirati zajedno na nadolazećem Australian Openu s obzirom na njihovu povijest rivalstva.

Srpski tenisač poznat je po tome da za vrijem mečeva, posebice kad ne ide, bude žestok na riječima sa svojim trenerima. Goran Ivanišević lijepo je iskusio Novakov bijes tijekom mečeva. Naravno sve je to u žaru igre i nema tu zle krvi, no pitanje je kako će Škot podnositi Novakovu viku te hoće li to produbiti nekadašnje suparništvo.

"Naravno da sam razmišljao o tome. Jedan sam od onih koji bi razumio tu njegovu stranu. Znam da nekad tijekom meča nije lako. Stresno je i s vremena na vrijeme će se isprsiti prema svom timu i svojoj loži. Pod uvjetom da daje sve od sebe i da se trudi koliko god može, sasvim mi je u redu da se izražava kako želi", rekao je Škot za Daily Mail. Drugačijim odgovorom samo bi ispao licemjeran s obzirom na to da su i njegovi bivši treneri dobivali 'porcije' kad je Murray žario i palio.

"U mnogim smo stvarima slični pa se nadam se da ću moći suosjećati s njim u mnogima stvarima na terenu. Morate biti vrlo oprezni s emocionalnim igračima. Ponekad potiskivanje svega nije pravi način - često se opisuje kako igrači izgledaju u tim trenucima izgledaju beživotno, a to nije ono što želite. Dakle, postoji i ravnoteža i kao što sam rekao, sve dok on daje sve od sebe i trudi se maksimalno, ja sam apsolutno tu za sve to", završio je Škot na tu temu

"Zbog situacije koja je neobična, puno se priča o mom odnosu s Novakom, ali oko njega je veliki tim. Oni imaju jednako važnu ulogu kao i ja i s njim su radili nevjerojatno dugo. Zadnje što želim učiniti je doći i promijeniti sve i reći 'Ovo radiš krivo, radiš ono krivo'. Radi se samo o malim promjenama.", otkrio je Murray svoj rad s Novakom

"Želim pomoći Novaku da pobijedi i radim koliko god mogu da to učinim s njim i njegovim timom", zaključio je Murray.

