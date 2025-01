Ivanišević kaže da Đoković nije favorit za osvajanje Australian Opena: 'Kod Novaka je uzbuna 24 sata..'

Goran Ivanišević, legendarni Hrvat koji je trenirao Novaka Đokovića, dao je svoju prognozu tko će osvojiti Australian open, prvi Grand slam sezone.

"Siner je favorit, on je trenutno najbolji. Ali, Novak je Novak. I kada je prisutan na terenu, uvijek stavljam novac na njega", rekao je Ivanišević u jednom podcastu pa poručio:

"Novak je genije, on je perfekcionista. Ono što je bilo dobro danas, nije dobro sutra. Kod njega nije dovoljno biti spreman, već 24 sata je stanje uzbune. I to sam shvatio i to mi je u redu. Kod njega je važan i pristup meču i tretiranje tijela. Jer kada vidite u njegovoj karijeri između njega Rafe, Rogera i Andyja, on je najbolje fizički pripremljen, najmanje se ozljeđivao", istakao je Ivanišević.

Đoković se plasitao u polufinale ovosezonskog Australian Opena, u kojemu ga u petak očekuje duel s Nijemcem Alexanderom Zverevom.

