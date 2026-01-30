Zverev eksplodirao na srpsku sutkinju na Australian Openu: ‘Nevjerojatno je da ovo dopuštate!'

Polufinalni dvoboj Australian Opena između Alexandera Zvereva i Carlosa Alcaraza donio je vrhunski tenis, ali i trenutke koji su izazvali burne reakcije. Njemački tenisač potpuno je izgubio živce zbog situacije u trećem setu, uvjeren da je organizacija turnira stala na stranu njegovog protivnika.

Alcaraz je sjajno otvorio meč i poveo s 2:0 u setovima, no kako je susret odmicao, počeli su se pojavljivati problemi s kretanjem. U završnici trećeg seta, pri rezultatu 4:4, Španjolac je nakon izgubljenog poena usporio nastavak igre, vidno se istežući i tražeći dodatno vrijeme za oporavak.

Zverev je odmah reagirao, smatrajući da je riječ o grčevima te da sutkinja Marijana Veljović dopušta previše zastoja. Njegovo nezadovoljstvo dodatno je raslo kada je Alcarazu odobren medicinski timeout, iako pravila ne dopuštaju liječenje grčeva kao medicinsku intervenciju.

Upravo ta „siva zona“ pravila postala je središnja točka Zverevljeva bijesa. Nijemac je smatrao da mu se oduzima prednost stečena fizičkom spremom i pritiskom kojim je iscrpio protivnika. Tijekom pauze ušao je u žestoku raspravu sa supervizorom Andreasom Eglijem, ne skrivajući ogorčenje zbog, kako je tvrdio, očitog favoriziranja.

„Nevjerojatno je da to dopuštate. On ima grčeve, ne ozljedu. Ovo nema smisla“, poručivao je Zverev, uvjeren da se pravilnik tumači selektivno.

Unatoč svemu, Alcaraz je nastavio meč, ali je u trećem setu djelovao ograničeno i prepustio ga Zverevu. Nakon dodatne pomoći i uz osvježenje, u četvrtom setu se kretao znatno bolje, što je dodatno potaknulo rasprave o opravdanosti prekida.

