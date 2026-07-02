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Raskol nakon ispadanja! Zvijezda napušta reprezentaciju dok je trenutni stožer na klupi

Raskol nakon ispadanja! Zvijezda napušta reprezentaciju dok je trenutni stožer na klupi
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Foto: DIRK WAEM/Belga Press/Profimedia

Činilo se da će Senegal proći dalje nakon što su ih u vodstvo doveli Habib Diarra i Ismaila Sarr

2.7.2026.
11:57
Hina
DIRK WAEM/Belga Press/Profimedia
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Senegalski veznjak Pape Gueye izjavio je da više neće biti na raspolaganju reprezentaciji sve dok je na dužnosti aktualni stručni stožer, nakon što je njegova momčad u srijedu ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala.

Senegal je ispustio prednost od dva gola protiv Belgije, a potom izgubio 2-3 nakon produžetaka u šesnaestini finala.

"Javit ću vam se kasnije s nekoliko riječi o ispadanju, ali danas objavljujem da ću, sve dok ovaj stručni stožer ostaje na dužnosti, uzeti stanku od nastupa za reprezentaciju", objavio je 27-godišnji Gueye na društvenim mrežama.

Činilo se da će Senegal proći dalje nakon što su ih u vodstvo doveli Habib Diarra i Ismaila Sarr.

Gueye, koji je na turniru zabio dva gola, zamijenjen je nedugo nakon isteka prvog sata igre. Senegalski izbornik Pape Thiaw uveo je u igru ​​Laminea Camaru dok je Senegal pokušavao sačuvati prednost.

Međutim, Belgija je u posljednje četiri minute dvaput zabila preko Romelua Lukakua i Yourija Tielemansa te odvela utakmicu u produžetke.

Belgija je potom dovršila preokret kada je Tielemans realizirao jedanaesterac dosuđen nakon VAR provjere.

SenegalSvjetsko Prvenstvo 2026.
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