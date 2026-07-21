Kamere sve snimile: Svjetski prvak poljubio suigrača u usta

Oko dva milijuna ljudi izašlo je na ulice Madrida kako bi proslavilo povijesni naslov svjetskih prvaka sa španjolskom reprezentacijom. Igrači Furije slavlje su podijelili s navijačima vozeći se otvorenim autobusom kroz grad.

el piquito entre yeremy pino y unai simon 😭 pic.twitter.com/QuPkjLvaZ5 — 🍍 (@jumexdepina) July 20, 2026

Posebnu pažnju privukao je trenutak između Yeremyja Pina i vratara Unaija Simona. Napadač Crystal Palacea u jednom trenutku je kroz šalu zatražio "cmokić" od suigrača, a zatim ga poljubio u usta, što je odmah postalo viralno na društvenim mrežama.

Simon je tijekom cijele proslave bio odlično raspoložen, a navijačima Athletic Bilbaa odao je počast noseći tradicionalnu baskijsku kapu s grbom kluba. Dok je Pino na prvenstvu uglavnom ulazio s klupe, Simon je bio jedan od ključnih igrača Španjolske, u osam utakmica primio je samo jedan pogodak.