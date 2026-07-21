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ŠPANJOLSKI POLJUBAC /

Kamere sve snimile: Svjetski prvak poljubio suigrača u usta

Kamere sve snimile: Svjetski prvak poljubio suigrača u usta
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Foto: Oscar J. Barroso/Zuma Press/Profimedia

Pogledajte trenutak zbog kojeg bruji nogometni svijet

21.7.2026.
9:48
Sportski.net
Oscar J. Barroso/Zuma Press/Profimedia
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Oko dva milijuna ljudi izašlo je na ulice Madrida kako bi proslavilo povijesni naslov svjetskih prvaka sa španjolskom reprezentacijom. Igrači Furije slavlje su podijelili s navijačima vozeći se otvorenim autobusom kroz grad.

 

 

Posebnu pažnju privukao je trenutak između Yeremyja Pina i vratara Unaija Simona. Napadač Crystal Palacea u jednom trenutku je kroz šalu zatražio "cmokić" od suigrača, a zatim ga poljubio u usta, što je odmah postalo viralno na društvenim mrežama.

Simon je tijekom cijele proslave bio odlično raspoložen, a navijačima Athletic Bilbaa odao je počast noseći tradicionalnu baskijsku kapu s grbom kluba. Dok je Pino na prvenstvu uglavnom ulazio s klupe, Simon je bio jedan od ključnih igrača Španjolske, u osam utakmica primio je samo jedan pogodak.

ŠpanjolskaPoljubac
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