Kamere sve snimile: Svjetski prvak poljubio suigrača u usta
Pogledajte trenutak zbog kojeg bruji nogometni svijet
Oko dva milijuna ljudi izašlo je na ulice Madrida kako bi proslavilo povijesni naslov svjetskih prvaka sa španjolskom reprezentacijom. Igrači Furije slavlje su podijelili s navijačima vozeći se otvorenim autobusom kroz grad.
el piquito entre yeremy pino y unai simon 😭 pic.twitter.com/QuPkjLvaZ5— 🍍 (@jumexdepina) July 20, 2026
Posebnu pažnju privukao je trenutak između Yeremyja Pina i vratara Unaija Simona. Napadač Crystal Palacea u jednom trenutku je kroz šalu zatražio "cmokić" od suigrača, a zatim ga poljubio u usta, što je odmah postalo viralno na društvenim mrežama.
Simon je tijekom cijele proslave bio odlično raspoložen, a navijačima Athletic Bilbaa odao je počast noseći tradicionalnu baskijsku kapu s grbom kluba. Dok je Pino na prvenstvu uglavnom ulazio s klupe, Simon je bio jedan od ključnih igrača Španjolske, u osam utakmica primio je samo jedan pogodak.