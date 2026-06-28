Veliki spektakl i okršaj Kolumbije protiv Portugala u skupini koja se križa s našom

U posljednjem kolu skupine K na Svjetskom prvenstvu igraju Kolumbija - Portugal i DR Kongo - Uzbekistan.

SP, 3. kolo skupine K 0 Kolumbija : 0 Portugal

DR Kongo - Uzbekistan 0:0

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- Stigli su sastavi:

KOLUMBIJA: Bargas - Arias, Sanchez, Lucumi, Machado - Arias, Lerma, Puerta - James Rodriguez, Diaz - Cordoba

PORTUGAL: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Felix - Ronaldo

NAJAVA

Kolumbija i Portugal igraju direktni okršaj za prvo mjesto, dok DR Kongo eventualnom pobjedom protiv Uzbekistana može ući na popis reprezentacija koje će svoj plasman u nokaut fazu natjecanja osigurati s trećeg mjesta.

Ovu skupina križa se s našom skupinom L te ćemo saznati i tko igra protiv koga u nokaut fazi.

Utakmicu Kolumbije i Portugala sudi Alireza Faghani iz Australije.

Utakmicu DR Konga i Uzbekistana sudi Felix Zwaxer iz Njemačke.