Veliki spektakl i okršaj Kolumbije protiv Portugala u skupini koja se križa s našom
Rasplet skupine K pratite UŽIVO na portalu Net.hr
U posljednjem kolu skupine K na Svjetskom prvenstvu igraju Kolumbija - Portugal i DR Kongo - Uzbekistan.
DR Kongo - Uzbekistan 0:0
UŽIVO
- Stigli su sastavi:
KOLUMBIJA: Bargas - Arias, Sanchez, Lucumi, Machado - Arias, Lerma, Puerta - James Rodriguez, Diaz - Cordoba
PORTUGAL: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Felix - Ronaldo
NAJAVA
Kolumbija i Portugal igraju direktni okršaj za prvo mjesto, dok DR Kongo eventualnom pobjedom protiv Uzbekistana može ući na popis reprezentacija koje će svoj plasman u nokaut fazu natjecanja osigurati s trećeg mjesta.
Ovu skupina križa se s našom skupinom L te ćemo saznati i tko igra protiv koga u nokaut fazi.
Utakmicu Kolumbije i Portugala sudi Alireza Faghani iz Australije.
Utakmicu DR Konga i Uzbekistana sudi Felix Zwaxer iz Njemačke.