Spektakl u Houstonu: Japan je plutajuća bomba za Ancelottijev brazilski kruzer

Brazil i Japan u Houstonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

SP, šesnaestina finala 0 Brazil : 0 Japan

BRAZIL: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius

JAPAN: Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda

Cup tree provided by Sofascore

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- Opta je izračunala kako Brazil ima 69% šanse pobijediti Japan, ali je izgubio četiri od posljednjih šest utakmica nokaut faze svjetskih prvenstava.

69% - Brazil have a 69% chance of beating Japan according to the Opta predictor, but have lost four of their last six World Cup knockout stage matches.



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Samba. pic.twitter.com/sT8Opx40Y5 — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2026

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Reprezentacija s pet zvijezdica završila je prva u skupini, ispred Maroka, Škotske te Haitija, a Japan je bio drugi u svojoj skupini, iza Nizozemske ispred Švedske i Tunisa.

Pobjednik ide na pobjednika para Obala Bjelokosti - Norveška, a iako su Ancelottijevi izabranici svakako favoriti, Japan izgleda jako spreman za iznenađenje.

Glavni sudac utakmice je Maurizio Mariani iz Italije.