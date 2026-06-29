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Spektakl u Houstonu: Japan je plutajuća bomba za Ancelottijev brazilski kruzer

Spektakl u Houstonu: Japan je plutajuća bomba za Ancelottijev brazilski kruzer
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Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

Tijek utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva Brazil - Japan pratite UŽIVO na portalu Net.hr

29.6.2026.
16:51
Sportski.net
SOPA Images/Sipa USA/Profimedia
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Brazil i Japan u Houstonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

SP, šesnaestina finala
29. 06. 2026.
19:00
0
Brazil
 
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0
Japan
 

BRAZIL: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius

JAPAN: Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda

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UŽIVO

- Opta je izračunala kako Brazil ima 69% šanse pobijediti Japan, ali je izgubio četiri od posljednjih šest utakmica nokaut faze svjetskih prvenstava.

NAJAVA

Reprezentacija s pet zvijezdica završila je prva u skupini, ispred Maroka, Škotske te Haitija, a Japan je bio drugi u svojoj skupini, iza Nizozemske ispred Švedske i Tunisa. 

Pobjednik ide na pobjednika para Obala Bjelokosti - Norveška, a iako su Ancelottijevi izabranici svakako favoriti, Japan izgleda jako spreman za iznenađenje. 

Glavni sudac utakmice je Maurizio Mariani iz Italije. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoBrazilJapan
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