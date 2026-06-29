Spektakl u Houstonu: Japan je plutajuća bomba za Ancelottijev brazilski kruzer
Tijek utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva Brazil - Japan pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Brazil i Japan u Houstonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
BRAZIL: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius
JAPAN: Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda
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- Opta je izračunala kako Brazil ima 69% šanse pobijediti Japan, ali je izgubio četiri od posljednjih šest utakmica nokaut faze svjetskih prvenstava.
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Reprezentacija s pet zvijezdica završila je prva u skupini, ispred Maroka, Škotske te Haitija, a Japan je bio drugi u svojoj skupini, iza Nizozemske ispred Švedske i Tunisa.
Pobjednik ide na pobjednika para Obala Bjelokosti - Norveška, a iako su Ancelottijevi izabranici svakako favoriti, Japan izgleda jako spreman za iznenađenje.
Glavni sudac utakmice je Maurizio Mariani iz Italije.