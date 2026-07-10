Tehnika koja je izludjela nogometni svijet: Statistika otkrila brutalnu istinu o penalima

Tehnika zastajkivanja tijekom zaleta kod izvođenja jedanaesteraca ponovno je izazvala rasprave nakon promašaja Kyliana Mbappéa protiv Maroka. Iako je prema pravilima FIFA-e dopušteno usporavanje ili fintiranje tijekom zaleta, igrač ne smije stati neposredno prije udarca.

BBC navodi kako je na ovom Svjetskom prvenstvu izvedeno 26 penala sa zastajkivanjem, a realizirano ih je samo 15, odnosno 57 posto. Kod jedanaesteraca bez zastajkivanja uspješnost je bila veća, 68 posto.

Ovu tehniku koristili su brojni poznati igrači poput Neymara, Cristiana Ronalda i Mbappéa, no mnogi su je i skupo platili. Francuz je protiv Maroka promašio tek drugi jedanaesterac za reprezentaciju, a dodatno mu nije pomoglo ni višeminutno čekanje zbog VAR provjere.

Marokanski vratar Bono pokazao se kao posebno težak protivnik, na svjetskim prvenstvima obranio je četiri od devet jedanaesteraca s kojima se suočio.