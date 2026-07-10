FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASTAJKIVANJE DA ILI NE? /

Tehnika koja je izludjela nogometni svijet: Statistika otkrila brutalnu istinu o penalima

Tehnika koja je izludjela nogometni svijet: Statistika otkrila brutalnu istinu o penalima
×
Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Ovu tehniku koristili su brojni poznati igrači poput Neymara, Cristiana Ronalda i Mbappéa

10.7.2026.
9:40
Sportski.net
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Tehnika zastajkivanja tijekom zaleta kod izvođenja jedanaesteraca ponovno je izazvala rasprave nakon promašaja Kyliana Mbappéa protiv Maroka. Iako je prema pravilima FIFA-e dopušteno usporavanje ili fintiranje tijekom zaleta, igrač ne smije stati neposredno prije udarca.

BBC navodi kako je na ovom Svjetskom prvenstvu izvedeno 26 penala sa zastajkivanjem, a realizirano ih je samo 15, odnosno 57 posto. Kod jedanaesteraca bez zastajkivanja uspješnost je bila veća, 68 posto.

Ovu tehniku koristili su brojni poznati igrači poput Neymara, Cristiana Ronalda i Mbappéa, no mnogi su je i skupo platili. Francuz je protiv Maroka promašio tek drugi jedanaesterac za reprezentaciju, a dodatno mu nije pomoglo ni višeminutno čekanje zbog VAR provjere.

Marokanski vratar Bono pokazao se kao posebno težak protivnik, na svjetskim prvenstvima obranio je četiri od devet jedanaesteraca s kojima se suočio.

JedanaesterciSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike