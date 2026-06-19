FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ MILOSTI /

Amerikanci dobili kritike zbog jednog stadiona: 'Nije to za nogomet...'

Amerikanci dobili kritike zbog jednog stadiona: 'Nije to za nogomet...'
×
Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Stadion u Atlanti je uistinu impresivan, ali problem je u nečemu drugome

19.6.2026.
9:25
M.G.
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Južna Koreja odigrala je 1-1 sa Češkom u drugom kolu skupine A Svjetskog prvenstva. Ostali su Južnoafrikanci nakon tog remija na dnu skupine s jednim bodom, istko koliko imaju i Česi koji su treći zbog bolje gol razlike.

Izbornik Južne Afrike, iskustni Belgijanac Hugo Broos, nakon utakmice pohvalio je svoju ekipu, ali i uputio kritike na stadion u Atlanti na kojemu je odigrana utakmica.

"Jako sam ponosan na svoju momčad- Ovo je Bafana Bafana - mi volimo dobar nogomet, agresivni smo i kreiramo prilike. Istina, radili smo i pogreške, Česi su snažni i vrlo visoki. Šteta što je završilo samo 1-1", rekao je Broos pa se osvrnuo na stadion za koji smatra da je impresivan, ali i da ne pruža navijači ambijent kakav se očekuje na SP-u.

Amerikanci dobili kritike zbog jednog stadiona: 'Nije to za nogomet...'
Foto: US Navy Photo/Alamy/Profimedia
Amerikanci dobili kritike zbog jednog stadiona: 'Nije to za nogomet...'
Foto: Chad Robertson/Alamy/Profimedia

"Ovo je fantastičan stadion, ali to nije nogometni stadion. Volim igrati na stadionima koji su otvoreni", poručio je.

Standings provided by Sofascore

StadionSvjetsko Prvenstvo 2026.Južna AfrikačeškaAtlanta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike