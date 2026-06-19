Amerikanci dobili kritike zbog jednog stadiona: 'Nije to za nogomet...'

Južna Koreja odigrala je 1-1 sa Češkom u drugom kolu skupine A Svjetskog prvenstva. Ostali su Južnoafrikanci nakon tog remija na dnu skupine s jednim bodom, istko koliko imaju i Česi koji su treći zbog bolje gol razlike.

Izbornik Južne Afrike, iskustni Belgijanac Hugo Broos, nakon utakmice pohvalio je svoju ekipu, ali i uputio kritike na stadion u Atlanti na kojemu je odigrana utakmica.

"Jako sam ponosan na svoju momčad- Ovo je Bafana Bafana - mi volimo dobar nogomet, agresivni smo i kreiramo prilike. Istina, radili smo i pogreške, Česi su snažni i vrlo visoki. Šteta što je završilo samo 1-1", rekao je Broos pa se osvrnuo na stadion za koji smatra da je impresivan, ali i da ne pruža navijači ambijent kakav se očekuje na SP-u.

Foto: US Navy Photo/Alamy/Profimedia

Foto: Chad Robertson/Alamy/Profimedia

"Ovo je fantastičan stadion, ali to nije nogometni stadion. Volim igrati na stadionima koji su otvoreni", poručio je.

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