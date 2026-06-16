Neobičan prizor na treningu BiH: Svi su gledali u dvojicu navijača

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je otvoreni trening u Salt Lake Cityju uoči nastavka nastupa na Svjetskom prvenstvu, a pažnju su privukli i prizori među navijačima.

Među okupljenima posebno su se istaknula dvojica navijača. Jedan je podršku Zmajevima pružao u majici banjolučkog Borca, dok je drugi nosio dres hrvatske reprezentacije i kapu s obilježjima BiH. Obojica su bodrila momčad Sergeja Barbareza tijekom treninga kojem je prisustvovao velik broj navijača.

Iz reprezentativnog tabora stižu i dobre vijesti. Haris Tabaković ponovno trenira punim intenzitetom, a momčadi se na terenu priključio i kapetan Edin Džeko.

BiH je natjecanje u skupini B otvorila remijem 1:1 protiv Kanade, a sada je očekuju susreti protiv Švicarske i Katara. Pobjeda u jednoj od preostale dvije utakmice mogla bi biti dovoljna za plasman u osminu finala.