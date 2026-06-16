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VATRENI ZMAJEVI /

Neobičan prizor na treningu BiH: Svi su gledali u dvojicu navijača

Neobičan prizor na treningu BiH: Svi su gledali u dvojicu navijača
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

BiH je natjecanje u skupini B otvorila remijem 1:1 protiv Kanade

16.6.2026.
13:53
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je otvoreni trening u Salt Lake Cityju uoči nastavka nastupa na Svjetskom prvenstvu, a pažnju su privukli i prizori među navijačima.

Među okupljenima posebno su se istaknula dvojica navijača. Jedan je podršku Zmajevima pružao u majici banjolučkog Borca, dok je drugi nosio dres hrvatske reprezentacije i kapu s obilježjima BiH. Obojica su bodrila momčad Sergeja Barbareza tijekom treninga kojem je prisustvovao velik broj navijača.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Iz reprezentativnog tabora stižu i dobre vijesti. Haris Tabaković ponovno trenira punim intenzitetom, a momčadi se na terenu priključio i kapetan Edin Džeko.

BiH je natjecanje u skupini B otvorila remijem 1:1 protiv Kanade, a sada je očekuju susreti protiv Švicarske i Katara. Pobjeda u jednoj od preostale dvije utakmice mogla bi biti dovoljna za plasman u osminu finala.

Bosna I HercegovinaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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