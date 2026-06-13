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Incident: Policija u posljednji tren spriječila veliki sukob hrvatskih i BiH navijača

Incident: Policija u posljednji tren spriječila veliki sukob hrvatskih i BiH navijača
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Foto: Screenshot - Centralna.ba

Policija nakon incidenta nastavila s pojačanim nadzorom i patrolama u gradu tijekom noći

13.6.2026.
9:14
Silvijo Maksan
Screenshot - Centralna.ba
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Hrvatski i bosanskohercegovački navijači sukobili su se u Travniku sinoć nakon utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine na SP-u u Torontu, koja je završila 1-1. 

Prema pisanju Centralna.ba, došlo je do kratkotrajnog incidenta između skupina navijača BiH i Hrvatske. Veći broj navijača BiH izašao je na ulice Novog Travnika kako bi proslavio osvojeni bod, uz baklje, sirene i pjesmu.

Ispred kafića "Star“ tada je došlo do verbalnog sukoba između dijela navijača BiH i hrvatskih navijača, koji je u jednom trenutku zamalo prerastao u fizički obračun. Policija je brzo intervenirala, razdvojila sukobljene skupine i spriječila eskalaciju.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo ozlijeđenih niti veće materijalne štete, a policija je nakon incidenta nastavila s pojačanim nadzorom i patrolama u gradu tijekom noći.

Svjetsko Prvenstvo 2026.TučnjavaNavijači
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