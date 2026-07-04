Kakva glupost! FIFA objavila 'dokaz' kojeg smo svi čekali: Sad smo još više naživcirani

Nakon što se u javnosti proširilo mišljenje da je Hrvatska oštećena na Svjetskom prvenstvu, FIFA se oglasila kako bi branila odluku suca Espena Eskasa.

On je, zbog navodnog zaleđa, poništio pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje u samoj završnici utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva, koja je završila 2-1 za Portugal. Kritičari smatraju da je sudac tijekom cijelog susreta bio nedosljedan i da je, osim dosuđenog jedanaesterca protiv Hrvatske, donio još nekoliko upitnih odluka.

Sad je FIFA objavila, po njima, "dokaz" kojim opravdavaju svoju odluku i možemo samo reći da je njihovo (ne)objašnjenje, odnosno "dokaz" čista glupost. Sad smo još više naživcirani...

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

FIFA je u svom pojašnjenju navela da je, prema podacima tehnologije "Connected Ball” ugrađene u loptu, hrvatski igrač Igor Matanović s brojem 20 bio taj koji je dotaknuo loptu u akciji koja je prethodila spornom pogotku protiv Portugala. Taj podatak, tvrde u FIFA-i, omogućio je ispravnu odluku o zaleđu i poništavanju gola. Uz objašnjenje su objavili i tzv. "heartbeat” grafiku Matanovićeva dodira kao dokaz.

"Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", objašnjava FIFA.

Additional ‘heartbeat graphic’ images show touches from both Croatia’s #20 Igor Matanović and Portugal’s #13 Renato Veiga in the build up to Croatia’s disallowed goal pic.twitter.com/dfrJgIU3rG — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

Međutim, to priopćenje izazvalo je dodatne sumnje jer se mnogi pitaju kako se može sa sigurnošću tvrditi da je upravo Matanović dotaknuo loptu, a ne portugalski igrač nakon njega, odnosno zašto na grafici nisu prikazana dva odvojena kontakta ako su se oni doista dogodili u tom redoslijedu.

Zbog toga je FIFA naknadno objavila dodatnu grafiku koja prikazuje i dodir portugalskog igrača Veige. U usporednim prikazima vide se navodni različiti kontakti s loptom, ali i razlike u načinu na koji su oni vizualno prikazani. Ipak, unatoč dodatnim pojašnjenjima, dio navijača i dalje ostaje skeptičan, a cijela situacija ostavlja dojam da nije u potpunosti razjašnjena.