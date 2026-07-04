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Kakva glupost! FIFA objavila 'dokaz' kojeg smo svi čekali: Sad smo još više naživcirani

Kakva glupost! FIFA objavila 'dokaz' kojeg smo svi čekali: Sad smo još više naživcirani
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Foto: Chris Young/PA Images/Profimedia

FIFA je u svom pojašnjenju navela da je, prema podacima tehnologije 'Connected Ball' ugrađene u loptu, hrvatski igrač Igor Matanović s brojem 20 bio taj koji je dotaknuo loptu u akciji koja je prethodila spornom pogotku protiv Portugala

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
4.7.2026.
7:49
Chris Young/PA Images/Profimedia
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Nakon što se u javnosti proširilo mišljenje da je Hrvatska oštećena na Svjetskom prvenstvu, FIFA se oglasila kako bi branila odluku suca Espena Eskasa.

On je, zbog navodnog zaleđa, poništio pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje u samoj završnici utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva, koja je završila 2-1 za Portugal. Kritičari smatraju da je sudac tijekom cijelog susreta bio nedosljedan i da je, osim dosuđenog jedanaesterca protiv Hrvatske, donio još nekoliko upitnih odluka.

Sad je FIFA objavila, po njima, "dokaz" kojim opravdavaju svoju odluku i možemo samo reći da je njihovo (ne)objašnjenje, odnosno "dokaz" čista glupost. Sad smo još više naživcirani... 

FIFA je u svom pojašnjenju navela da je, prema podacima tehnologije "Connected Ball” ugrađene u loptu, hrvatski igrač Igor Matanović s brojem 20 bio taj koji je dotaknuo loptu u akciji koja je prethodila spornom pogotku protiv Portugala. Taj podatak, tvrde u FIFA-i, omogućio je ispravnu odluku o zaleđu i poništavanju gola. Uz objašnjenje su objavili i tzv. "heartbeat” grafiku Matanovićeva dodira kao dokaz.

"Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", objašnjava FIFA.

Međutim, to priopćenje izazvalo je dodatne sumnje jer se mnogi pitaju kako se može sa sigurnošću tvrditi da je upravo Matanović dotaknuo loptu, a ne portugalski igrač nakon njega, odnosno zašto na grafici nisu prikazana dva odvojena kontakta ako su se oni doista dogodili u tom redoslijedu.

Zbog toga je FIFA naknadno objavila dodatnu grafiku koja prikazuje i dodir portugalskog igrača Veige. U usporednim prikazima vide se navodni različiti kontakti s loptom, ali i razlike u načinu na koji su oni vizualno prikazani. Ipak, unatoč dodatnim pojašnjenjima, dio navijača i dalje ostaje skeptičan, a cijela situacija ostavlja dojam da nije u potpunosti razjašnjena.

Igor MatanovićFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugal
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